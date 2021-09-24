Сегодня стартует Кубок Украины по онлайн-покеру: анонс, расписание турниров и призовые

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch разыграет 22 миллиона призовых во время грандиозной серии Ukrainian Poker Cup

На Кубке Украины по онлайн-покеру будет разыграно 72 кубка / Фото: PokerMatch

Уже сегодня стартует Кубок Украины по онлайн-покеру (UPC). Организатор серии PokerMatch проведет 72 крутых ивента по Холдему, Омахе (4-х и 5-тикарточной), а также Китайскому покеру "Ананас".

Общая гарантия событий составляет 22 миллиона гривен, а победители турниров получат памятные медали, крутые кубки и солидные призовые. Сегодня же игроков ожидает "битва за Одессу"!

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Первым стартует ивент PLO Odesa Cup с бай-ином 500 гривен и гарантией 75 тысяч. Турнир начнется в 19:00, а уже через полчаса состоится аналогичный ивент по "Ананасу" со взносом 1000 гривен.

Заключительным событием дня станет соревнование по Холдему. Ивент начнется в 20:00 по Киеву, бай-ин составит 500 гривен, а гарантия – 750 тысяч!

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Аналогичные ивенты пройдут в субботу (Zhytomyr Cup) и в воскресенье (Dnipro Cup). Всего же до конца недели PokerMatch разыграет почти 3 миллиона гривен в девяти турнирах.

Дата Время Название турнира Игра Бай-ин Гарантия 24 сентября 19:00 [UPC #1] PLO Odesa Cup PLO 500 грн 75 000 грн 24 сентября 19:30 [UPC #1] OFC Odesa Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 24 сентября 20:00 [UPC #1] Odesa Cup Holdem 500 грн 750 000 грн 25 сентября 19:00 [UPC #2] PLO Zhytomyr Cup PLO 500 грн 75 000 грн 25 сентября 19:30 [UPC #2] OFC Zhytomyr Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 25 сентября 20:00 [UPC #2] Zhytomyr Cup Holdem 500 грн 1 000 000 грн 26 сентября 19:00 [UPC #3] PLO5 Dnipro Cup PLO5 500 грн 75 000 грн 26 сентября 19:30 [UPC #3] OFC Dnipro Cup OFC 1 000 грн 150 000 грн 26 сентября 20:00 [UPC #3] Dnipro Cup Holdem 500 грн 500 000 грн

Кроме того, организаторы предлагают и дополнительные возможности нарастить свой банкролл. Вы можете выбить Мастеров городов в ивентах по Холдему, сразиться за 55 тысяч в спецакции "UPC Турниромания" или же посоревноваться в командном лидерборде. Детальнее о правилах конкурсов читайте на сайте PokerMatch.