Сегодня стартует Кубок Украины по онлайн-покеру: анонс, расписание турниров и призовые

Уже сегодня стартует Кубок Украины по онлайн-покеру (UPC). Организатор серии PokerMatch проведет 72 крутых ивента по Холдему, Омахе (4-х и 5-тикарточной), а также Китайскому покеру "Ананас".
Общая гарантия событий составляет 22 миллиона гривен, а победители турниров получат памятные медали, крутые кубки и солидные призовые. Сегодня же игроков ожидает "битва за Одессу"!
Первым стартует ивент PLO Odesa Cup с бай-ином 500 гривен и гарантией 75 тысяч. Турнир начнется в 19:00, а уже через полчаса состоится аналогичный ивент по "Ананасу" со взносом 1000 гривен.
Заключительным событием дня станет соревнование по Холдему. Ивент начнется в 20:00 по Киеву, бай-ин составит 500 гривен, а гарантия – 750 тысяч!
Аналогичные ивенты пройдут в субботу (Zhytomyr Cup) и в воскресенье (Dnipro Cup). Всего же до конца недели PokerMatch разыграет почти 3 миллиона гривен в девяти турнирах.
|Дата
|Время
|Название турнира
|Игра
|Бай-ин
|Гарантия
|24 сентября
|19:00
|[UPC #1] PLO Odesa Cup
|PLO
|500 грн
|75 000 грн
|24 сентября
|19:30
|[UPC #1] OFC Odesa Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|24 сентября
|20:00
|[UPC #1] Odesa Cup
|Holdem
|500 грн
|750 000 грн
|25 сентября
|19:00
|[UPC #2] PLO Zhytomyr Cup
|PLO
|500 грн
|75 000 грн
|25 сентября
|19:30
|[UPC #2] OFC Zhytomyr Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|25 сентября
|20:00
|[UPC #2] Zhytomyr Cup
|Holdem
|500 грн
|1 000 000 грн
|26 сентября
|19:00
|[UPC #3] PLO5 Dnipro Cup
|PLO5
|500 грн
|75 000 грн
|26 сентября
|19:30
|[UPC #3] OFC Dnipro Cup
|OFC
|1 000 грн
|150 000 грн
|26 сентября
|20:00
|[UPC #3] Dnipro Cup
|Holdem
|500 грн
|500 000 грн
Кроме того, организаторы предлагают и дополнительные возможности нарастить свой банкролл. Вы можете выбить Мастеров городов в ивентах по Холдему, сразиться за 55 тысяч в спецакции "UPC Турниромания" или же посоревноваться в командном лидерборде. Детальнее о правилах конкурсов читайте на сайте PokerMatch.