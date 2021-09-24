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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Сегодня стартует Кубок Украины по онлайн-покеру: анонс, расписание турниров и призовые

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 сентября, 11:05
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Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch разыграет 22 миллиона призовых во время грандиозной серии Ukrainian Poker Cup
На Кубке Украины по онлайн-покеру будет разыграно 72 кубка
На Кубке Украины по онлайн-покеру будет разыграно 72 кубка / Фото: PokerMatch

Уже сегодня стартует Кубок Украины по онлайн-покеру (UPC). Организатор серии PokerMatch проведет 72 крутых ивента по Холдему, Омахе (4-х и 5-тикарточной), а также Китайскому покеру "Ананас".

Общая гарантия событий составляет 22 миллиона гривен, а победители турниров получат памятные медали, крутые кубки и солидные призовые. Сегодня же игроков ожидает "битва за Одессу"!

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Первым стартует ивент PLO Odesa Cup с бай-ином 500 гривен и гарантией 75 тысяч. Турнир начнется в 19:00, а уже через полчаса состоится аналогичный ивент по "Ананасу" со взносом 1000 гривен.

Заключительным событием дня станет соревнование по Холдему. Ивент начнется в 20:00 по Киеву, бай-ин составит 500 гривен, а гарантия – 750 тысяч!

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Аналогичные ивенты пройдут в субботу (Zhytomyr Cup) и в воскресенье (Dnipro Cup). Всего же до конца недели PokerMatch разыграет почти 3 миллиона гривен в девяти турнирах.

ДатаВремяНазвание турнираИграБай-инГарантия
24 сентября19:00[UPC #1] PLO Odesa CupPLO500 грн75 000 грн
24 сентября19:30[UPC #1] OFC Odesa CupOFC1 000 грн150 000 грн
24 сентября20:00[UPC #1] Odesa CupHoldem500 грн750 000 грн
25 сентября19:00[UPC #2] PLO Zhytomyr CupPLO500 грн75 000 грн
25 сентября19:30[UPC #2] OFC Zhytomyr CupOFC1 000 грн150 000 грн
25 сентября20:00[UPC #2] Zhytomyr CupHoldem500 грн1 000 000 грн
26 сентября19:00[UPC #3] PLO5 Dnipro CupPLO5500 грн75 000 грн
26 сентября19:30[UPC #3] OFC Dnipro CupOFC1 000 грн150 000 грн
26 сентября20:00[UPC #3] Dnipro CupHoldem500 грн500 000 грн

Кроме того, организаторы предлагают и дополнительные возможности нарастить свой банкролл. Вы можете выбить Мастеров городов в ивентах по Холдему, сразиться за 55 тысяч в спецакции "UPC Турниромания" или же посоревноваться в командном лидерборде. Детальнее о правилах конкурсов читайте на сайте PokerMatch.

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