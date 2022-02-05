Неймару исполнилось 30 лет. Как самый дорогой футболист покоряет мир покера

Форвард ПСЖ завоевал почти все возможные трофеи в футболе, а теперь намерен еще и стать профессиональным покеристом. Знакомимся поближе с Неймаром

Неймар показывает классные результаты в покере / Фото: Getty Images

Сегодня свой 30-й день рождения празднует один из лучших футболистов современности Неймар. Бразилец также является заметным покеристом, часто участвуя в онлайн-турнирах или выставочных событиях.

Карьера футболиста у него выходит феноменальной, хотя его переход в ПСЖ несколько изменил впечатление о нем. Неймар является воспитанником бразильского Сантоса, за который уже в возрасте 20 лет отметился сотней голов.

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Вместе с "рыбами" игрок завоевал Копа Либертадорес в 2011 году, а через два года перешел в Барселону за 57 миллионов евро. Там Неймар и стал звездой футбола, выиграв два чемпионата Испании, а также Лигу чемпионов в 2015 году.

Неймар и Месси во времена совместного выступления за "Барселону" / Фото: Getty Images

В том же году он занял третье место в голосовании за Золотой Мяч, однако никак не мог выйти из тени своего одноклубника Лионеля Месси. Это стало одной из причин его перехода в ПСЖ в 2017 году.

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Парижский клуб выплатил аж 222 миллиона евро за бразильца, что сделало его самым дорогим футболистом в истории. Во Франции Неймар – один из лучших футболистов, выигрывает постоянно трофеи и даже останавливался в шаге от трофея Лиги чемпионов.

Неймар / Фото: Reuters

Впрочем, множество травм и низкая конкуренция в Лиге 1 не позволяют смотреть на эти достижения как на топовые. Однако игрок постепенно начал реализовывать себя в покере.

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Впервые Неймар познакомился с игрой в карты в 2014 году на домашнем чемпионате мира, а через год сыграл на Charity Home Game, благотворительном турнире в Сан-Паулу.

В 2018 году форвард принял участие в Brazilian Series of Poker (BSOP), заняв итоговое 6-е место, что принесло ему около 18 тысяч евро. Неймар даже подумывает о том, чтобы стать профессиональным покеристом после того, как повесит бутсы на гвоздь.

"Мне понравился процесс игры, я влюбился в покер. Концентрация – это одно из сходств футбола с покером. Важно читать игру и соперника. Думаю, что после окончания футбольной карьеры я смогу выступать в турнирах и играть там, где я всегда хотел, но не мог из-за занятости".

Недавно же Неймар показал класс в онлайне, пока залечивал очередную травму. В течение двух дней бразилец поднял почти 150 тысяч в новогодних ивентах.