ТОП-5 крутых футболистов, громко заявивших о себе в покере

Роналдо пропустил церемонию вручения "Золотого мяча" ради покера, а Франческо Тотти поссорился с тренером Ромы из-за карт

Покер является способом отдыха для многих легендарных футболистов

Покер пользуется популярностью не только в кругу профессиональных игроков. В него играют и на нем зарабатывают многие известные личности из других видов спорта, в том числе и футбола. Наш сайт предлагает читателям ТОП-5 самых известных футболистов, которые не упускают возможность "раскинуть картами" в свободное время.

РОНАЛДО

Легендарный чемпион мира стал одним из первых футбольных селебритис, которые стали публично играть в покер. Роналдо увлекся игрой еще во время выступлений за Интер, а уже в 2011 году стал официальным лицом популярного покер-рума. После окончания карьеры Зубастик не только набрал лишний вес, но и с головой погрузился в покер, принимая участие во множестве офлайн-соревнований. Шесть лет назад даже выиграл 40 тысяч долларов на турнире. Говорят, ради тех соревнований Роналдо отказался поехать на награждение лучшего игрока мира "Золотым мячом". Да и зачем смотреть на чужие мячи, своих золотых "баллонов" у него аж двое.

НЕЙМАР

Самый дорогой футболист в истории является заядлым покеристом и официальным лицом покер-рума. Бразилец увлекся игрой в карты на домашнем мундиале, после чего часто посещал покерные турниры. В 2015 году Неймар сыграл на Charity Home Game в Сан-Паулу. А три года назад форвард принял участие в Brazilian Series of Poker (BSOP), заняв итоговое 6 место, что принесло ему около 18 тысяч евро.

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"Я начал играть в покер на чемпионате мира-2014. Во время турнира многие игроки этим занимались и я стал учиться с ними. Я наблюдал со стороны, а потом и сам заинтересовался. Мне понравился процесс игры, я влюбился в покер. Концентрация – это одно из сходств футбола с покером. Важно, читать игру и соперника. Думаю, что после окончания футбольной карьеры я смогу выступать в турнирах и играть там, где я всегда хотел, но не мог из-за занятости", – признается Неймар.

ЖЕРАР ПИКЕ

Успехов у экс-одноклубника Неймара по Барселоне в покере побольше. Впервые громко о себе Пике заявил в 2011 году, выиграв 50 тысяч евро на покерном турнире в Барселоне. За эти 10 лет общий выигрыш увеличился в десять раз! Защитник Барселоны часто принимает участие в турнирах Мировой серии покера (WSOP), а в конце 2019 года и вовсе выиграл более 350 тысяч евро в European Poker Tour (EPT). Защитник использует покер во время отпуска для снятия стресса. Согласитесь, довольно прибыльное "снятие стресса"! К слову, однажды Пике и Неймар провели "футбольный" турнир по покеру, в котором также приняли участие Джованни Ло Чельсо и Артур Мело.

ФРАНЧЕСКО ТОТТИ

Тотти не является настолько заядлым покеристом, как вышеназванные игроки. Впрочем, своих ярких историй хватало и у Императора. В 2009 году легенда Ромы принял участие в благотворительном турнире в поддержку пострадавших от землетрясения в Абруццо. В 2010 году Тотти стал послом известного покер-рума, а через пять лет угодил в скандал из-за покера. О нем Ческо рассказал в собственной биографии.

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Перед игрой Серии А против Аталанты Тотти с партнерами по команде допоздна играли в покер. В итоге футболистов застукал тогдашний тренер Ромы Лучано Спаллетти и отчитал Франческо за это. На следующий день Рома добыла волевую победу – 4:3 благодаря голу и ассисту Тотти, вышедшего со скамейки запасных. Однако в раздевалке Спаллетти все равно не сдержался и вновь сорвался на форварде, закончив гневную тираду фразой: "Ты достал меня! С тобой покончено". Что интересно, Лучано и Франческо вместе покинули Рому год спустя.

АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО

Ну и как пройти мимо легенды нашего футбола и наставника сборной Украины Андрея Шевченко. Экс-форвард втянулся в покер во время выступлений за Милан. В 2011 году Андрей Николаевич принял участие в открытии крупного покер-рума в киевском клубе "Крещатик", однако бесславно покинул тот турнир. Уже через два года он сыграл в благотворительном соревновании EPT Charity Challenge с Роналдо, Надалем, Томбой, Фатимой Морейрой и одним из лучших покеристов Даниэлем Негреану. В итоге Шевченко занял третье место, обойдя, в том числе, и Негреану.