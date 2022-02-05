Неймару виповнилося 30 років. Як найдорожчий футболіст підкорює світ покеру

Форвард ПСЖ завоював майже всі можливі трофеї у футболі, а тепер має намір ще стати професійним покеристом. Знайомимося ближче з Неймаром

Неймар показує класні результати у покері / Фото: Getty Images

Сьогодні свій 30-й день народження святкує один із найкращих футболістів сучасності Неймар. Бразилець також є помітним покеристом, часто беручи участь в онлайн-турнірах або виставкових подіях.

Кар'єра футболіста у нього виходить феноменальною, хоча його перехід до ПСЖ дещо змінив враження про нього. Неймар є вихованцем бразильського Сантоса, за який вже у віці 20 років відзначився сотнею голів.

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Разом із "рибами" гравець завоював Копа Лібертадорес у 2011 році, а за два роки перейшов до Барселони за 57 мільйонів євро. Там Неймар і став зіркою футболу, вигравши два чемпіонати Іспанії, а також Лігу чемпіонів у 2015 році.

Неймар і Мессі за часів спільного виступу за "Барселону" / Фото: Getty Images

Того ж року він посів третє місце у голосуванні за Золотий М'яч, проте ніяк не міг вийти з тіні свого одноклубника Ліонеля Мессі. Це стало однією з причин його переходу до ПСЖ у 2017 році.

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Паризький клуб виплатив аж 222 мільйони євро за бразильця, що зробило його найдорожчим футболістом в історії. У Франції Неймар – один із найкращих футболістів, який виграє постійно трофеї і навіть зупинявся за крок від трофея Ліги чемпіонів.

/ Фото: Reuters

Втім, безліч травм та низька конкуренція у Лізі 1 не дозволяють дивитися на ці досягнення як на топові. Проте гравець поступово почав реалізовувати себе у покері.

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Вперше Неймар познайомився з грою у карти у 2014 році на домашньому чемпіонаті світу, а через рік зіграв на Charity Home Game, благодійний турнір у Сан-Паулу.

У 2018 році форвард взяв участь у Brazilian Series of Poker (BSOP), посівши підсумкове 6 місце, що принесло йому близько 18 тисяч євро. Неймар навіть думає про те, щоб стати професійним покеристом після того, як повісить бутси на цвях.

"Мені сподобався процес гри, я закохався в покер. Концентрація – це одна з подібностей футболу з покером. Важливо читати гру та суперника. Думаю, що після закінчення футбольної кар'єри я зможу виступати в турнірах і грати там, де я завжди хотів, але не міг через зайнятість".

Нещодавно Неймар показав клас в онлайні, поки заліковував чергову травму. Протягом двох днів бразилець підняв майже 150 тисяч у новорічних івентах.