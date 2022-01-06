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Неймар поставил футбол на паузу: лидер ПСЖ выиграл у украинца крупную сумму в покер

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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6 января, 17:00
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Бразильская звезда футбола удачно зашел в турнир хайроллеров, заняв итоговое третье место и обновив свой бест-кэш
Неймар показывает классные результаты в покере
Неймар показывает классные результаты в покере / Фото: Getty Images

Звезда футбольной сборной Бразилии Неймар продолжает отжигать в покерных турнирах. С начала декабря игрок ПСЖ залечивает травму колена, поэтому может сполна посвятить хобби.

Накануне Нового года бразилец сумел выиграть онлайн-турнир Winter Series, заработав 23,8 тысячи долларов. А в начале января Ней залетел на ивент хайроллеров, не пожалев 10,3 тысячи бай-ина.

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За финальный стол бразилец вышел чиплидером, однако быстро уступил первую строчку немцу Кристофу Фогельсангу. В итоге Неймар продержался аж до 3-макс, где и вылетел от того самого Кристофа.

После выставления с KJ бразилец покинул турнир, проиграв немецкому игроку с А7. Тем не менее, за третье место Неймар получил аж 125 тысяч долларов, что стало его наилучшим достижением в покере.

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Победителем турнира стал как раз Фогельсанг, разобравшись без проблем в хедз-апе с Кристианом Рудольфом. Классно выступил в финалке и украинец Андрей Новак, получивший 70 тысяч за итоговую пятую позицию.

Результаты финального стола 8-Max High Roller Winter Series:

  1. Кристоф Фогельсанг – 224 тыс. долларов
  2. Кристиан Рудольф – 168 тыс. долларов
  3. Неймар – 125 тыс. долларов
  4. uwintakeit – 94 тыс. долларов
  5. Андрей Новак – 70 тыс. долларов
  6. Матас Циникас – 53 тыс. долларов
  7. Педро Тараньяни – 39 тыс. долларов
  8. Оле Шемион – 29 тыс. долларов
  9. Талаль Шакерчи – 26 тыс. долларов

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