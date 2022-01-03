Пока Месси болеет коронавирусом, Неймар разрывает в покер. Как бразилец заработал на Новый год

Бразильская звезда ПСЖ решил откатать четыре ивента в последние дни 2021 года и один из них принес ему наибольшие призовые в карьере

Неймар успешен не только в футболе, но и в покере / Фото: Getty Images

Форварда ПСЖ Неймара можно назвать самым заядлым покеристом среди представителей футбола. Бразилец часто участвует в крупных офлайн- и онлайн-событиях, а также представляет интересы одного из покер-румов.

Игрок решил покатать в интернете и в канун Нового года. Неймар зарегистрировался сразу на четыре турнира Winter Series одновременно, однако в трех из них так и не добрался до призов. Впрочем, все окупил последний ивент.

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Бразилец успешно выступил в турнире с 192 игроками, заплатив за вход 1050 долларов. Форварду ПСЖ покорилось третье место, а впереди оказались лишь австриец Ник Едличка и хорват Иван Зуфич.

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Тем не менее, это достижение позволило Неймару оформить свой бест-кэш! За третье место бразилец получил 23,8 тысячи долларов. Ранее в онлайне neymar-jr не выигрывал более 9К.

В офлайне же самый значительный успех игрок праздновал в 2018 году. За шестое место на турнире хайроллеров на BSOP 2018 Неймар получил 21 тысячу.

Отметим, что недавно одноклубник Неймара Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус. Сам бразилец же не выходил на поле с начала декабря из-за травмы.