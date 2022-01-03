Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Пока Месси болеет коронавирусом, Неймар разрывает в покер. Как бразилец заработал на Новый год

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 января, 14:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бразильская звезда ПСЖ решил откатать четыре ивента в последние дни 2021 года и один из них принес ему наибольшие призовые в карьере
Неймар успешен не только в футболе, но и в покере
Неймар успешен не только в футболе, но и в покере / Фото: Getty Images

Форварда ПСЖ Неймара можно назвать самым заядлым покеристом среди представителей футбола. Бразилец часто участвует в крупных офлайн- и онлайн-событиях, а также представляет интересы одного из покер-румов.

Игрок решил покатать в интернете и в канун Нового года. Неймар зарегистрировался сразу на четыре турнира Winter Series одновременно, однако в трех из них так и не добрался до призов. Впрочем, все окупил последний ивент.

Реклама

Читайте также: Украинский игрок сразился с Неймаром в покер и получил утешительные призовые

Бразилец успешно выступил в турнире с 192 игроками, заплатив за вход 1050 долларов. Форварду ПСЖ покорилось третье место, а впереди оказались лишь австриец Ник Едличка и хорват Иван Зуфич.

Реклама

Тем не менее, это достижение позволило Неймару оформить свой бест-кэш! За третье место бразилец получил 23,8 тысячи долларов. Ранее в онлайне neymar-jr не выигрывал более 9К.

В офлайне же самый значительный успех игрок праздновал в 2018 году. За шестое место на турнире хайроллеров на BSOP 2018 Неймар получил 21 тысячу.

Отметим, что недавно одноклубник Неймара Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус. Сам бразилец же не выходил на поле с начала декабря из-за травмы.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Покер
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ДЕКАБРЬ
Дэн Харрингтон
Дэн Харрингтон
&laquo;Король инстаграма&raquo; Дэн Билзерян. Фото:&nbsp;cardplayer.com
Дэн Билзерян
Антонио Эсфандиари
Антонио Эсфандиари
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус
Татьяна Пасалич
Татьяна Пасалич
1/2
Дни рождения декабря
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.2
2
Брин Кенни Брин Кенни
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
45.1
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.4
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять