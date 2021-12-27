Украинский игрок сразился с Неймаром в покер и получил утешительные призовые

Павел Колинковский решил сразиться с бразильской звездой футбола в покер, однако не сумел навязать форварду борьбу

Павел Колинковский не сумел побороться с Неймаром за победу в турнире по покеру / Фото: Getty Images

Звезда сборной Бразилии и ПСЖ Неймар продолжает зажигать не только в футболе, но и в покере. Ранее игрок признавался, что после завершения карьеры футболиста намерен стать профессиональным покеристом.

Пока же бразилец катает в онлайне. На днях бразилец принял участие в ивенте хайроллеров с относительно небольшим бай-ином – 1050 долларов. На ивент заявилось 15 игроков, среди которых был и украинец Павел Колинковский.

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В призы попадали лишь двое, однако игроки могли заработать деньги за выбивание оппонентов. В итоге Павел занял лишь девятое место, однако за два нокаута получил 250 долларов.

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Сам же Неймар поймал птицу удачи за хвост и стал победителем ивента. Лишь благодаря баунти бразилец заработал 4,6 тысячи долларов, а вместе с призами призовые Неймара составили 8,3К.

К слову, на турнир также заявился известный британский онлайн-игрок Патрик Леонард, однако игрок стал главным неудачником, заняв последнее 15 место.