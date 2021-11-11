Тащит за ПСЖ, разрывает в онлайне. Звездный Неймар выиграл 10 тысяч во время паузы в футболе

Клубный футбол ушел на международную паузу, когда игроки разъехались по своим национальным сборным. Не стал исключением и звезда ПСЖ и сборной Бразилии Неймар.
На выходных форвард оформил дубль в матче французской Лиги 1 против Бордо, а после этого решил отыграть несколько крупных турниров по покеру в онлайне. Неймар является одним из самых заядлых футболистов-покеристов и даже имеет личный контракт с одним из румов.
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Так, в начале недели бразильская "десятка" отыграл три ивента в High Roller Club, заплатив бай-ина в общей сумме на 2 тысячи долларов. В самом дорогом из них Daily Cooldown Неймар потерпел неудачу, оставшись без призов.
А вот в двух других Daily SuperSonic звезда ПСЖ затащил. В первом ивенте Неймар занял третье место, подняв 3,1 тысячи долларов. А второй подобный турнир бразилец и вовсе выиграл, заработав 6,9 тысячи.
В решающей раздаче на победном турнире Неймар с К4 вывел оппонента в олл-ин с AJ. Король на флопе в итоге принес победу бразильцу.
Отметим, что уже сегодня ночью Неймар со своей национальной командой сразится со сборной Колумбии в отборе на ЧМ-2022. Бразилия уверенно лидирует в квалификационном турнире в Южной Америке и в случае победы над оппонентом сегодня досрочно гарантирует себе путевку на Мундиаль.