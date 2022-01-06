Неймар поставив футбол на паузу: лідер ПСЖ виграв в українця велику суму в покер

Зірка футбольної збірної Бразилії Неймар продовжує відпалювати у турнірах покеру. З початку грудня гравець ПСЖ заліковує травму коліна, тому може сповна присвятити хобі.
Напередодні Нового року бразилець зумів виграти онлайн-турнір Winter Series, заробивши 23,8 тисяч доларів. А на початку січня Ней залетів на івент хайроллерів, не пошкодувавши 10,3 тисяч бай-іну.
За фінальний стіл бразилець вийшов чіплідером, проте швидко поступився першим рядком німцю Крістофу Фогельсангу. У результаті Неймар протримався аж до 3-макс, де й вилетів від того самого Крістофа.
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Після виставлення з KJ бразилець залишив турнір, програвши німецькому гравцеві з А7. Проте за третє місце Неймар отримав аж 125 тисяч доларів, що стало його найкращим досягненням у покері.
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Переможцем турніру став саме Фогельсанг, розібравшись без проблем у хедз-апі з Крістіаном Рудольфом. Класно виступив у фіналці й українець Андрій Новак, котрий отримав 70 тисяч за підсумкову п'яту позицію.
Результати фінального столу 8-Max High Roller Winter Series:
- Крістоф Фогельсанг – 224 тис. доларів
- Крістіан Рудольф – 168 тис. доларів
- Неймар – 125 тис. доларів
- uwintakeit – 94 тис. доларів
- Андрій Новак – 70 тис. доларів
- Матас Цінікас – 53 тис. доларів
- Педро Тараньяні – 39 тис. доларів
- Оле Шеміон – 29 тис. доларів
- Талаль Шакерчі – 26 тис. доларів