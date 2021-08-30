Литовский счастливчик чудом выиграл 222 тысячи долларов – видео невероятной раздачи в Омахе

В прошлый понедельник на Северном Кипре стартовала крупная покерная серия Super High Roller Bowl Europe. Ивенты проходят в пятизвездочном отеле Merit Royal.
В выходные собралась смешанная кеш-игра по Безлимитному Холдему и Омахе с блайндами 200-400 долларов. За столом были шесть покеристов.
Правда, из профессионалов был лишь литовец Тони Джи, который недавно поднял 400 тысяч. Противостояли ему любители – Леон Цукерник, Пол Фуа, Роб Янг, Хинг Ян Чоу и Мехмет Самса.
Игра проходила спокойно, однако одна раздача оказалась впечатляющей. В Омахе Тони получил на руки 10-4-3-2, тогда как Янгу пришли К-Q-10-5.
После флопа (10-4-5) и терна (J) Тони решился пойти в олл-ин. Роб же ответил ему, поскольку его шансы на успех перед ривером составляли 90%.
Литовца спасали лишь пять карт – любая "четверка" или же любая "шестерка" без пики, иначе Янг собрал бы флеш. Какова же была реакция Роба, когда на стол легла чевровая "шестерка"!
В итоге банк в 222 тысячи долларов отправился в руки Тони. После игры Янг иронически прокомментировал раздачу на своей страничке в Twitter:
"С возвращением в покер! Приятно видеть, что ничего не изменилось и покерные боги по-прежнему улыбаются Tony Джи в раздаче против меня".