Литовский счастливчик чудом выиграл 222 тысячи долларов – видео невероятной раздачи в Омахе

Антанас Гуога, более известный как Тони Джи, сумел чудом вытащить почти мертвую раздачу

Удача невероятным образом улыбнулась Тони Джи / Фото: Pokernews

В прошлый понедельник на Северном Кипре стартовала крупная покерная серия Super High Roller Bowl Europe. Ивенты проходят в пятизвездочном отеле Merit Royal.

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В выходные собралась смешанная кеш-игра по Безлимитному Холдему и Омахе с блайндами 200-400 долларов. За столом были шесть покеристов.

Правда, из профессионалов был лишь литовец Тони Джи, который недавно поднял 400 тысяч. Противостояли ему любители – Леон Цукерник, Пол Фуа, Роб Янг, Хинг Ян Чоу и Мехмет Самса.

Тони Джи не ел две недели, что позволило ему выиграть покерный турнир / Фото: Pokernews

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Игра проходила спокойно, однако одна раздача оказалась впечатляющей. В Омахе Тони получил на руки 10-4-3-2, тогда как Янгу пришли К-Q-10-5.

После флопа (10-4-5) и терна (J) Тони решился пойти в олл-ин. Роб же ответил ему, поскольку его шансы на успех перед ривером составляли 90%.

Литовца спасали лишь пять карт – любая "четверка" или же любая "шестерка" без пики, иначе Янг собрал бы флеш. Какова же была реакция Роба, когда на стол легла чевровая "шестерка"!

В итоге банк в 222 тысячи долларов отправился в руки Тони. После игры Янг иронически прокомментировал раздачу на своей страничке в Twitter: