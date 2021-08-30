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Литовський щасливчик дивом виграв 222 тисячі доларів – відео неймовірної роздачі в Омасі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
30 серпня, 16:55
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Антанас Гуога, більш відомий як Тоні Джі, зумів дивом витягнути майже мертву роздачу
Удача неймовірним чином посміхнулася Тоні Джі
Удача неймовірним чином посміхнулася Тоні Джі / Фото: Pokernews

Минулого понеділка на Північному Кіпрі стартувала велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Івенти проходять в п'ятизірковому готелі Merit Royal.

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У вихідні зібралася змішана кеш-гра з Безлімітного Холдему та Омахи з блайндами 200/400 доларів. За столом були шість покеристів.

Правда, з професіоналів був лише литовець Тоні Джі, який нещодавно підняв 400 тисяч. Протистояли йому любителі – Леон Цукернік, Пол Фуа, Роб Янг, Хінг Ян Чоу та Мехмет Самса.

Тоні Джі не їв два тижні, що дозволило йому виграти покерний турнір
Тоні Джі не їв два тижні, що дозволило йому виграти покерний турнір / Фото: Pokernews

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Гра проходила спокійно, проте одна роздача виявилася вражаючою. В Омасі Тоні отримав на руки 10-4-3-2, тоді як Янгу прийшли К-Q-10-5.

Після флопу (10-4-5) і терну (J) Тоні зважився піти в олл-ін. Роб же відповів йому, оскільки його шанси на успіх перед рівером становили 90%.

Литовця рятували лише п'ять карт – будь-яка "четвірка" або ж будь-яка "шістка" без піки, інакше Янг зібрав би флеш. Яка ж була реакція Роба, коли на стіл лягла чеврова "шістка"!

В підсумку банк у 222 тисячі доларів відправився в руки Тоні. Після гри Янг іронічно прокоментував роздачу на своїй сторінці в Twitter:

"З поверненням в покер! Приємно бачити, що нічого не змінилося і покерні боги як і раніше посміхаються Tony Джі в роздачі проти мене ".

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