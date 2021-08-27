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Длительная голодовка помогла литовцу поднять почти 400 тысяч на покере

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
27 августа, 16:15
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Антанас Гуога, известный под именем Тони Джи, две недели употреблял лишь воду, а вчера выиграл турнир на Кипре
Тони Джи не ел две недели, что позволило ему выиграть покерный турнир
Тони Джи не ел две недели, что позволило ему выиграть покерный турнир / Фото: Pokernews

В понедельник на Северном Кипре стартовала крупная покерная серия Super High Roller Bowl Europe. Ивенты проходят в пятизвездочном отеле Merit Royal.

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Вчера завершился третий ивент в дисциплине Short Deck. 30 игроков внесли по серьезному бай-ину – 25 тысяч долларов. Его победителем стал литовский покерист в истории Антанас Гуога, известный под псевдонимом Тони Джи.

Финальный стол из шести человек длился почти 5 часов. Тони несколько раз предлагал дележку оппонентам, однако они отказывались и в итоге оказались позади литовца. Среди них были опытные Роберт Флинк, Крис Брюэр и Санти.

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Это первые призовые Тони с 2019 года. Достичь такого успеха литовцу помогла... голодовка! До недавнего времени прибалт две недели сидел на одной воде.

Лишь несколько дней назад он вновь стал постепенно есть. Впрочем, по ходу турнира позволял себе разве что чай с лимоном или куриный бульон.

Результаты финального стола SHRBE Event #3 No Limit Short Deck Hold'em:

  1. Антанас Гуога – 382,5 тыс. долларов
  2. Крис Брюэр – 247,5 тыс. долларов
  3. Роберт Флинк – 168,7 тыс. долларов
  4. Санти – 123,7 тыс. долларов
  5. Пол Фуа – 90 тыс. долларов
  6. Даниэль Танг – 67,5 тыс. долларов

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