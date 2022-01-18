Легендарный чемпион мира по покеру судится с PayPal. В чем суть конфликта?

Популярная платежная система PayPal успела заморозить немало счетов покеристов, поэтому на компанию подали коллективный иск

PayPal сильно насолил Крису Манимейкеру

В прошлом году разгорелся скандал между покеристом Крисом Манимейкером и платежной системой PayPal. Легенда обвинил компанию в краже 12 тысяч долларов.

Конфликт заключался в том, что компания заморозила деньги чемпиона WSOP ME 2003 из-за жесткой позиции по запрету игорного бизнеса. Сам Манимейкер утверждал, что 12 тысяч он получил благодаря футбольной фентези-лиге.

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В итоге Крис пригрозил компании судом, однако PayPal вернул ему сумму на счет. При этом покерист не намерен сворачивать тяжбу против платежной системы.

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И вот спустя более полугода после того конфликта на PayPal был подан коллективный иск, который обвиняет компанию в вымогательстве с целью конфискации средств клиентов. Истцом в данном деле выступила известная покеристка Лена Эванс.

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Девушка является двукратной победительницей серии WSOPC, а также основателем организации Poker League of Nations (PLON). В иске PayPal обвиняется в политике произвольного замораживания денег и конфискации их со счетов без четких объяснений.

Общий ущерб составил более 240 тысяч долларов, а сама Лена от действий компании потеряла 26,9К, поскольку использовала PayPal для деятельности PLON, а также продажи и покупки одежды.

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Узнав о случившемся, Манимейкер принял решение оказать помощь Лене и другим истцам в данном деле. Ожидается, что Крис предоставит покеристке своих личных адвокатов.