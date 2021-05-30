"PayPal украл 12 тысяч": культовый покерист Манимейкер подает в суд на платежную систему

Организация конфисковала крупную сумму у Криса Манимейкера в рамках борьбы с азартными играми в интернете

Крис Манимейкер / Фото: Getty Images

Легендарный покерист Крис Манимейкер заявил, что намерен подать в суд на известную платежную систему PayPal. Причиной иска стала блокировка, а затем и конфискация организацией 12 тысяч долларов со счета Криса.

В чем же причина? Дело в том, что PayPal занял жесткую позицию по борьбе с азартными играми. Изначально система была одним из самых популярных каналов для вывода денег из онлайн покер румов, однако с принятием Закона о борьбе с незаконными азартными играми в интернете правительство США стало применять санкции ко многим платежным системам.

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Вследствие этого PayPal, по сути, принял сторону государства и начал отказываться от обработки трансакций даже для легальных онлайн-казино и покер румов. Что интересно, Манимейкер заявляет, что арестованные 12 тысяч долларов были связаны не с покером, а с его... фентези-лигой по футболу!

"Я предоставляю своим юристам определять, что гласит закон, но я думаю, что это прямая кража. Paypal – платежный хулиган. Речь идет не столько о деньгах, хотя 12000 долларов – очень большие деньги. Это воровство чужих денег и сокрытие тысяч слов юридической ерундой, которую никто не читает".

Крис также призывает других покеристов присоединиться к коллективному иску против PayPal, ведь за последние годы многие игроки жаловались на проблемы с выводом средств через данную систему: "Кто-то должен противостоять этим парням. Я собираюсь и дальше использовать свой статус и свои каналы в социальных сетях, чтобы разоблачать эти аморальные и незаконные действия. Попрошу других присоединиться к моему иску против PayPal".