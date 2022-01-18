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Легендарний чемпіон світу з покеру буде судитися з PayPal. У чому суть конфлікту?

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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18 січня, 16:50
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Популярна платіжна система PayPal встигла заморозити чимало рахунків покеристів, тому на компанію подали колективний позов
PayPal сильно насолив Крісу Манімейкеру
PayPal сильно насолив Крісу Манімейкеру

Торік розгорівся скандал між покеристом Крісом Манімейкером та платіжною системою PayPal. Легенда звинуватив компанію у крадіжці 12 тисяч доларів.

Конфлікт полягав у тому, що компанія заморозила гроші чемпіона WSOP ME 2003 через жорстку позицію із заборони грального бізнесу. Сам Манімейкер стверджував, що 12 тисяч він здобув завдяки футбольній фентезі-лізі.

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У результаті Кріс пригрозив компанії судом, проте PayPal повернув йому суму на рахунок. При цьому покерист не має наміру згортати позов проти платіжної системи.

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І ось понад півроку після того конфлікту на PayPal було подано колективний позов, який звинувачує компанію у здирстві з метою конфіскації коштів клієнтів. Позивачем у цій справі виступила відома покеристка Лена Еванс.

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Lena Evans | Poker Players | PokerNews

Дівчина є дворазовою переможницею серії WSOPC, а також засновником організації Poker League of Nations (PLON). У позові PayPal звинувачується у політиці довільного заморожування грошей та конфіскації їх з рахунків без чітких пояснень.

Загальні збитки склали понад 240 тисяч доларів, а сама Олена від дій компанії втратила 26,9К, оскільки використала PayPal для діяльності PLON, а також продажу та купівлі одягу.

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Дізнавшись про те, що сталося, Манімейкер прийняв рішення допомогти Лені та іншим позивачам у даній справі. Очікується, що Кріс надасть покеристці своїх особистих адвокатів.

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