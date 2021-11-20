Золотая история покера! WSOP выпустит NFT-токены c Манимейкером и Брансоном

Мировая серия покера решила выставить на аукцион шесть самых знаменательных событий в своей истории, преобразовав их в криптовалюту

Крис Манимейкер (сверху) и Дойл Брансон (снизу) станут частью NFT от Мировой серии покера

В эти дни в Лас-Вегасе подходит к концу Мировая серия покера 2021. На днях определился чемпион Main Event, коим стал австриец Корай Алдемир. Парню покорился приз в 8 миллионов долларов.

Тем временем, WSOP решила не отставать от современных тенденций и создает свой NFT-токен (Non-Fungible Token), что переводится как невзаимозаменяемый токен. Такой вид валюты представляет собой уникальный цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом.

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Для примера, недавно Андрей Шевченко выпустил токены со своим футбольным сезоном 2003/2004. В свою очередь Мировая серия покера займется продажей самых памятных моментов в ее истории.

С 17 ноября по 6 декабря организация проведет шесть аукционов с самыми классными событиями на турнирах, которые будут продаваться в формате. Название аукциона – "Gallery of Champion Moments":

17 ноября — победа Криса Манимейкера в Главном событии WSOP 2003

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22 ноября — победы Стю Унгара в Главных событиях 1980, 1981 и 1997 годов

24 ноября — победа Фила Хельмута в Главном событии 1989 года

29 ноября — победа Скотти Нгуена на Main Event в 1998 году

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1 декабря — Дойл Брансон и его десятый браслет, выигранный в 2005 году

6 декабря — Джонни Чен и две подряд победы в Главных событиях 1987 и 1988 годов

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Торги проходят на платформе WAX (Worldwide Asset eXchange) с использованием ее собственной валюты WAX Coin, которая нынче оценивается в 90 центов. Сейчас на аукционе размещен только токен с Манимейкером. Пока что максимальная предложенная за него цена – 931 WAX (837 долларов).