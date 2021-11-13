Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Лас-Вегас, трепещи! Трое украинцев остаются в гонке за победой на главном турнире года

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
13 ноября, 17:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уже состоялось четыре игровых дня на Главном событии WSOP, а за главный приз продолжают борьбу 292 участника
Алексей Кравчук (сверху) и Павел Векслер (снизу) стремятся добыть победу на Главном событии WSOP
Алексей Кравчук (сверху) и Павел Векслер (снизу) стремятся добыть победу на Главном событии WSOP

В Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки мира съехались в Лас-Вегас, чтобы разыграть 88 золотых браслетов.

К сегодняшнему дню уже разыграли 67 титулов, а 4 ноября стартовало Главное событие WSOP. На него зарегистрировалось аж 6650 участников, а в призы попала тысяча игроков.

Реклама

Этой ночью подошел к концу Day 4, в который перешли 292 участника. Среди них оказалось сразу четверо украинцев. Выше всех идет Денис Придвор, имеющий 95-ый по размеру стек.

Читайте также: Звездный Неймар выиграл 10 тысяч во время паузы в футболе

Кроме того, Павел Векслер идет на 174 месте, а Алексей Кравчук занимает 254 место. Чиплидером же турнира стал испанец Рамон Колильяс, который за свою непродолжительную карьеру ни разу не выигрывал браслет, но уже четырежды попадал в призы на WSOP.

Реклама

Отметим, что четвертое место пока занимает титулованный британец Стивен Чидвик. Также в гонке еще остаются двое экс-победителей Main Event WSOP – Ки Нгуен (144 место) и Крис Манимейкер (225 место). Финал ивента запланирован на 17 ноября.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять