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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Лас-Вегас, тремти! Троє українців залишаються у перегонах за перемогою на головному турнірі року

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
13 листопада, 17:10
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Вже відбулося чотири ігрові дні на Головній події WSOP, а за головний приз продовжують боротьбу 292 учасники
Олексій Кравчук (згори) та Павло Векслер (знизу) прагнуть здобути перемогу на Головній події WSOP
Олексій Кравчук (згори) та Павло Векслер (знизу) прагнуть здобути перемогу на Головній події WSOP

У Лас-Вегасі продовжується Світова серія покеру 2021. Найкращі гравці світу з'їхалися до Лас-Вегасу, щоб розіграти 88 золотих браслетів.

На сьогоднішній день вже розіграли 67 титулів, а 4 листопада стартувала Головна подія WSOP. На неї зареєструвалося аж 6650 учасників, а у призи потрапила тисяча гравців.

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Цієї ночі добіг кінця Day 4, в який перейшли 292 учасники. Серед них виявилося одразу четверо українців. Вище за всіх йде Денис Придвор, який має 95-ий за розміром стек.

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Крім того, Павло Векслер йде на 174 місці, а Олексій Кравчук посідає 254 місце. Чіплідером турніру став іспанець Рамон Колільяс, який за свою нетривалу кар'єру жодного разу не вигравав браслет, але вже чотири рази потрапляв у призи на WSOP.

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Зазначимо, що четверте місце поки що займає титулований британець Стівен Чидвік. Також у гонці ще залишаються двоє екс-переможців Main Event WSOP – Кі Нгуєн (144 місце) та Кріс Манімейкер (225 місце). Фінал івента запланований на 17 листопада.

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1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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