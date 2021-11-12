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Фіаско року! Американець із парою тузів вилетів із турніру за крок до божевільних призів (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
12 листопада, 15:50
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Кевін Кемпбелл мав усі шанси потрапити до ITM Головної події Світової серії покеру, але Фортуна відвернулась від нього у найбільш невідповідний момент
Кевін Кемпбелл прикро вилетів з Main Event WSOP
Кевін Кемпбелл прикро вилетів з Main Event WSOP

Цими днями проходить Світова серія покеру 2021. Всього WSOP включає 88 суперівентів, проте найбільший інтерес викликає Main Event, який стартував 4 листопада.

Організатори вирішили зробити шість стартових днів, щоб дозволити якомога більшій кількості гравців заявитись на турнір. В підсумку учасниками Main Event стали 6650 покеристів, а у призи потрапить тисяча найкращих.

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Учора ж пройшов Day 3, коли з двох із лишком тисяч гравців до наступного дня пройшла якраз "призова" тисяча. Не дивно, що такий визначальний момент затягнув ігрову сесію аж до 14 годин.

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Довгий час гра йшла з 1001 гравцем, адже ніхто не хотів опинитися без призів, тоді як ТОП 1К гравців гарантовано отримували б по 15 тисяч.

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У результаті невдахою на бабблі став американець Кевін Кемпбелл. Він сидів з одним із найменших стеків за столом, а навколо нього зібрався народ, який чекав чийогось вильоту і, як наслідок, закінчення Day 3.

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На одній із роздач Кевін отримав АА, що змусило його піти в олл-ін. Його опонент Кріс Алафогіанніс підтримав ставку з А9. Більшість розчаровано зітхнула, адже значно сильніша рука Кемпбелла зводила шанси вильоту з турніру до мінімуму.

Втім, успіх відвернувся від американця обличчям. На стіл лягли 9-10-8-7-9, таким чином на рівері подарувавши Крісу сет із "дев'яток". Кевін же зайняв фатальне 1001 місце і вирушив додому ні з чим. Цікаво, що в Day 4 пройшли 13 гравців зі стеком 1 фішка, які просто поставили гру на паузу і чекали на чийсь виліт.

Кевин Кэмпбелл

Зазначимо, що чіплідером є Джесіка Кей, а з 12-им стеком впевнено почувається чемпіон Main Event WSOP 2003 Кріс Манімейкер. З українців у гонці залишаються троє: Денис Придвор (58 місце), Павло Векслер (77 місце) та Олексій Кравчук (621 місце).

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