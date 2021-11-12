Фіаско року! Американець із парою тузів вилетів із турніру за крок до божевільних призів (відео)

Кевін Кемпбелл мав усі шанси потрапити до ITM Головної події Світової серії покеру, але Фортуна відвернулась від нього у найбільш невідповідний момент

Кевін Кемпбелл прикро вилетів з Main Event WSOP

Цими днями проходить Світова серія покеру 2021. Всього WSOP включає 88 суперівентів, проте найбільший інтерес викликає Main Event, який стартував 4 листопада.

Організатори вирішили зробити шість стартових днів, щоб дозволити якомога більшій кількості гравців заявитись на турнір. В підсумку учасниками Main Event стали 6650 покеристів, а у призи потрапить тисяча найкращих.

Реклама

Учора ж пройшов Day 3, коли з двох із лишком тисяч гравців до наступного дня пройшла якраз "призова" тисяча. Не дивно, що такий визначальний момент затягнув ігрову сесію аж до 14 годин.

Читайте також: Епатажний Філ Хельмут заявився на турнір року в образі Гендальфа

Довгий час гра йшла з 1001 гравцем, адже ніхто не хотів опинитися без призів, тоді як ТОП 1К гравців гарантовано отримували б по 15 тисяч.

Реклама

У результаті невдахою на бабблі став американець Кевін Кемпбелл. Він сидів з одним із найменших стеків за столом, а навколо нього зібрався народ, який чекав чийогось вильоту і, як наслідок, закінчення Day 3.

Реклама

На одній із роздач Кевін отримав АА, що змусило його піти в олл-ін. Його опонент Кріс Алафогіанніс підтримав ставку з А9. Більшість розчаровано зітхнула, адже значно сильніша рука Кемпбелла зводила шанси вильоту з турніру до мінімуму.

Втім, успіх відвернувся від американця обличчям. На стіл лягли 9-10-8-7-9, таким чином на рівері подарувавши Крісу сет із "дев'яток". Кевін же зайняв фатальне 1001 місце і вирушив додому ні з чим. Цікаво, що в Day 4 пройшли 13 гравців зі стеком 1 фішка, які просто поставили гру на паузу і чекали на чийсь виліт.

Зазначимо, що чіплідером є Джесіка Кей, а з 12-им стеком впевнено почувається чемпіон Main Event WSOP 2003 Кріс Манімейкер. З українців у гонці залишаються троє: Денис Придвор (58 місце), Павло Векслер (77 місце) та Олексій Кравчук (621 місце).