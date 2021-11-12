Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Мигранты Лукашенко 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Фиаско года! Американец с парой тузов вылетел с турнира в шаге до сумасшедших призов (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
12 ноября, 15:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кевин Кэмпбелл имел все шансы попасть в ITM Главного события Мировой серии покера, но Фортуна отвернулась от него в самый неподходящий момент
Кевин Кэмпбелл обидно вылетел с Main Event WSOP
Кевин Кэмпбелл обидно вылетел с Main Event WSOP

В эти дни проходит Мировая серия покера 2021. Всего WSOP включает в себя 88 суперивентов, однако наибольший интерес вызывает Main Event, который стартовал 4 ноября.

Организаторы приняли решение сделать шесть стартовых дней, чтобы позволить как можно большему количеству игроков заявиться на турнир. В итоге участниками Main Event стали 6650 покеристов, а в призы попадет тысяча лучших.

Реклама

Вчера же прошел Day 3, когда из двух с лишним тысяч игроков в следующий день прошла как раз "призовая" тысяча. Неудивительно, что такой определяющий момент затянул игровую сессию аж до 14 часов.

Читайте также: Эпатажный Фил Хельмут заявился на турнир года в образе Гендальфа

Долгое время игра шла с 1001 игроком, ведь никто не хотел оказаться без призов, тогда как ТОП 1К игроков гарантированно получали бы по 15 тысяч.

Реклама

В итоге неудачником на баббле стал американец Кевин Кэмпбелл. Он сидел с одним из самых маленьких стеков за столом, а вокруг него собрался народ, который ожидал чьего-либо вылета и, как следствие, окончания Day 3.

На одной из раздач Кевин получил АА, что заставило его пойти в олл-ин. Его оппонент Крис Алафогианнис поддержал ставку с А9. Большинство разочарованно вздохнули, ведь куда более сильная рука Кэмпбелла сводила шансы вылета с турнира до минимума.

Реклама

Впрочем, удача отвернулась от американца лицом. На стол легли 9-10-8-7-9, таким образом на ривере подарив Крису сет из "девяток". Кевин же занял роковое 1001-ое место и отправился домой ни с чем. Забавно, что в Day 4 прошли 13 игроков со стеком 1 фишка, которые просто поставили игру на паузу и ждали чьего-то вылета.

Кевин Кэмпбелл

Отметим, что чиплидером является Джессика Кэй, а с 12-ым стеком уверенно себя чувствует чемпион Main Event WSOP 2003 Крис Манимейкер. Из украинцев в гонке остаются трое: Денис Придвор (58 место), Павел Векслер (77 место) и Алексей Кравчук (621 место).

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять