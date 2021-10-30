Коронавирус не блефует: в Киеве отменили престижное мероприятие из-за локдауна

Серия Grand Final PokerMatch UA Millions должна была пройти в одном из фешенебельных отелей Киева, однако пандемия заставила организаторов поменять планы

Серия PokerMatch UA Millions должна была состояться в отеле "Премьер Палас"

Уже в понедельник на PokerMatch стартует серию турниров International Poker Cup. Крупнейший рум Украины проведет 84 ивента в онлайне, разыграв не менее 18 миллионов гривен.

Кроме того, в конце ноября в киевском отеле "Премьер Палас" должна была стартовать офлайн-серия Grand Final PokerMatch UA Millions. Однако эпидемиологическая ситуация в столице Украины вмешалась в планы организаторов.

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Стало известно, что руководство серии приняло решение о переносе Grand Final PokerMatch UA Millions на конец января 2022 года. В компании утверждают, что развлекательные мероприятия и бизнес не должны быть выше здоровья людей.

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К слову, уже с 1 ноября на PokerMatch начнется серия фриролл-турниров с гарантией 100 тысяч долларов. Вместе с этим в компании рассказали, что в декабре будет организована другая зимняя покерная серия.

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Отметим, что уже с понедельника Киев переходит в красную зону из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом. Данный уровень предполагает ряд ограничений.

В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, а также проведение массовых мероприятий. Однако эти правила могут не применяться, если 100% работников и посетителей заведения/мероприятия будут вакцинированы