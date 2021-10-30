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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Коронавірус не блефує: у Києві скасували престижний захід через локдаун

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
30 жовтня, 20:15
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Серія Grand Final PokerMatch UA Millions мала пройти в одному з фешенебельних готелів Києва, проте пандемія змусила організаторів змінити плани
Серія PokerMatch UA Millions мала б відбутися в готелі "Прем'єр Палас"
Серія PokerMatch UA Millions мала б відбутися в готелі "Прем'єр Палас"

Вже у понеділок на PokerMatch стартує серія турнірів International Poker Cup. Найбільший рум України проведе 84 івенти в онлайні, розігравши щонайменше 18 мільйонів гривень.

Крім того, наприкінці листопада у київському готелі "Прем'єр Палас" мала б стартувати офлайн-серія. Grand Final PokerMatch UA Millions. Проте епідеміологічна ситуація у столиці України втрутилася у плани організаторів.

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Стало відомо, що керівництво серії ухвалило рішення про перенесення Grand Final PokerMatch UA Millions на кінець січня 2022 року. У компанії стверджують, що розважальні заходи та бізнес не повинні бути вищими за здоров'я людей.

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До речі, вже з 1 листопада на PokerMatch розпочнеться серія фрірол-турнірів із гарантією 100 тисяч доларів. Разом з цим у компанії розповіли, що у грудні буде організована інша зимова серія покеру.

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Зазначимо, що вже з понеділка Київ переходить у червону зону через стрімке зростання захворюваності на коронавірус. Цей рівень передбачає низку обмежень.

Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, а також проведення масових заходів. Однак ці правила можуть не застосовуватись, якщо 100% працівників та відвідувачів закладу/заходу будуть вакциновані

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