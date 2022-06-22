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Киевлянин выиграл 30 тысяч на турнире по покеру в Лас-Вегасе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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22 июня, 17:19
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Андрей Любовецкий уже во второй раз попал в призы на Мировой серии покера. В сумме за месяц он добыл более 70 тысяч долларов
Андрей Любовецкий - покерист из Киева
Андрей Любовецкий - покерист из Киева

Украинцы продолжают добиваться успеха на Мировой серии покера 2022. К примеру, крымчанин Павел Векслер уже семь раз попадал в призы на WSOP.

Впрочем, пока самым успешным нашим покеристом является киевлянин Андрей Любовецкий. На ивенте №19 по Омахе среди хайроллеров он заработал 40 тысяч, заняв последнее призовое место.

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А вчера ему покорилась новая вершина. Все в той же дисциплине Андрей добился успеха на турнире с бай-ином 3К. Украинец был близок к выходу за финальный стол, однако в итоге занял 9-е место, заработав 30,7 тысячи долларов.

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Победителем же стал Фабиан Брандес, который в том ивенте хайроллеров финишировал вторым. На этот раз покерист из Северной Каролины одолел в хедз-апе израильтянина Леонида Яновского и добыл свой первый золотой браслет.

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Результаты финального стола турнира WSOP 6-Handed PLO:

  1. Фабиан Брандес – 371,3 тыс. долларов
  2. Леонид Яновский – 229,5 тыс. долларов
  3. Шон Винтер – 156,4 тыс. долларов
  4. Томас Моррисон – 108,6 тыс. долларов
  5. Ференц Дик – 76,8 тыс. долларов
  6. Гжегож Дерковски – 55,5 тыс. долларов
  7. Амирхоссейн Шайесте – 40,8 тыс. долларов

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