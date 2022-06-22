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Киянин виграв 30 тисяч на турнірі з покеру у Лас-Вегасі

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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22 червня, 17:19
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Андрій Любовецький вже вдруге потрапив до призів на Світовій серії покеру. У сумі за місяць він здобув понад 70 тисяч доларів
Андрій Любовецький - покерист із Києва
Андрій Любовецький - покерист із Києва

Українці продовжують досягати успіху на Світовій серії покеру 2022 року. Наприклад, кримчанин Павло Векслер уже сім разів потрапляв у призи на WSOP.

Втім, поки що найуспішнішим нашим покеристом є киянин Андрій Любовецький. На івенті №19 по Омаху серед хайролерів він заробив 40 тисяч, посівши останнє призове місце.

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А вчора йому скорилася нова вершина. Все в тій же дисципліні Андрій досяг успіху на турнірі з бай-іном 3К. Українець був близький до виходу за фінальний стіл, однак у підсумку зайняв 9-те місце, заробивши 30,7 тисячі доларів.

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Переможцем став Фабіан Брандес, який у тому івенті хайролерів фінішував другим. Цього разу покерист із Північної Кароліни здолав у хедз-апі ізраїльтянина Леоніда Яновського та здобув свій перший золотий браслет.

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Результати фінального столу турніру WSOP 6-Handed PLO:

  1. Фабіан Брандес – 371,3 тис. доларів
  2. Леонід Яновський – 229,5 тис. доларів
  3. Шон Вінтер – 156,4 тис. доларів
  4. Томас Моррісон – 108,6 тис. доларів
  5. Ференц Дік – 76,8 тис. доларів
  6. Гжегож Дерковскі – 55,5 тис. доларів
  7. Амірхоссейн Шаєсте – 40,8 тис. доларів

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