Покерный дилер отпросился с работы и выиграл крупный турнир в Лас-Вегасе

WSOP 2022 близится к экватору. Организаторы разыграли уже почти 40 золотых браслетов, которые получали не только профессионалы, но и любители покера.
Так в турбо-ивенте по Безлимитному Холдему победителем стал обычный дилер из казино Рэмси Стовалл. Житель Миннесоты должен был работать во время этого турнира, однако отпросился у работодателя.
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Видимо, чуйка у него была, что этот турнир никак нельзя пропустить. Заплатив 1 тысячу долларов бай-ина, американец обошел более 2 тысяч оппонентов на пути к победе.
Обыграв в хедз-апе Тимоти Хенга, Рэмси заработал почти 200 тысяч призовых. Этот результат оказался сумасшедшим успехом для дилера, ведь ранее он за все свои офлайн-турниры заработал лишь чуть более 60К.
Результаты финального стола турнира WSOP Super Turbo Bounty NLH freezout:
- Рэмси Стовалл – 191,2 тыс. долларов
- Тимоти Хенг – 118,2 тыс. долларов
- Стивен Фрейкс – 87 тыс. долларов
- Винг Ям – 64,7 тыс. долларов
- Ларри Карильо – 48,5 тыс. долларов
- Рафаэль Леброн – 36,7 тыс. долларов
- Эдвин Чанг – 28,1 тыс. долларов
- Луис Франкер – 21,7 тыс. долларов
- Венг Ни – 16.9 тыс. долларов