Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 💪 Казахстан против Кремля 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Покерный дилер отпросился с работы и выиграл крупный турнир в Лас-Вегасе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 июня, 21:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рэмси Стовалл попробовал себя за покерным столом WSOP в другой роли и поднял сумасшедшие для себя призовые
Рэмси Стовалл удачно сменил амплуа дилера на игрока
Рэмси Стовалл удачно сменил амплуа дилера на игрока / Фото: WSOP

WSOP 2022 близится к экватору. Организаторы разыграли уже почти 40 золотых браслетов, которые получали не только профессионалы, но и любители покера.

Так в турбо-ивенте по Безлимитному Холдему победителем стал обычный дилер из казино Рэмси Стовалл. Житель Миннесоты должен был работать во время этого турнира, однако отпросился у работодателя.

Реклама

Читайте также: Музыкальный продюсер Nirvana выиграл крупный турнир по покеру

Видимо, чуйка у него была, что этот турнир никак нельзя пропустить. Заплатив 1 тысячу долларов бай-ина, американец обошел более 2 тысяч оппонентов на пути к победе.

Обыграв в хедз-апе Тимоти Хенга, Рэмси заработал почти 200 тысяч призовых. Этот результат оказался сумасшедшим успехом для дилера, ведь ранее он за все свои офлайн-турниры заработал лишь чуть более 60К.

Реклама

Результаты финального стола турнира WSOP Super Turbo Bounty NLH freezout:

  1. Рэмси Стовалл – 191,2 тыс. долларов
  2. Тимоти Хенг – 118,2 тыс. долларов
  3. Стивен Фрейкс – 87 тыс. долларов
  4. Винг Ям – 64,7 тыс. долларов
  5. Ларри Карильо – 48,5 тыс. долларов
  6. Рафаэль Леброн – 36,7 тыс. долларов
  7. Эдвин Чанг – 28,1 тыс. долларов
  8. Луис Франкер – 21,7 тыс. долларов
  9. Венг Ни – 16.9 тыс. долларов

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости покера
Показать еще
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Финалка Main Event WSOP 2021
Опрос
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ИЮНЬ
Тимоти Адамс
Тимоти Адамс
Джон Эспозито
Джон Эспозито
Дэниел Колман
Дэниел Колман
Джозеф Маккиэн
Джозеф Маккиэн
Мартин Якобсон
Мартин Якобсон
1 /2
Дни рождения июня
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Poker Gifts
Что подарить любителю покера?
Выбрать идею
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
57.2
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
57.1
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
46.1
4
Стивен Чидвик Стивен Чидвик
42.7
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
40.1
Смотреть весь рейтинг
Опрос

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять