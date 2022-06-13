Покерист из Киева выиграл 40 тысяч долларов в Лас-Вегасе

Андрей Любовецкий сумел пробраться в призовую зону ивента хайроллеров по Омахе на WSOP 2022

Андрей Любовецкий заработал призовые на WSOP 2022 / Фото: WSOP

Украинцы продолжают достигать успехов на Мировой серии покера. Браслетов пока наши не добывали, однако уже заработали в сумме почти 50 тысяч долларов.

На днях эта сумма увеличилась в два раза. На ивенте хайроллеров по Омахе успешно выступил наш покерист Андрей Любовецкий. Турнир за 25К бай-ина собрал 264 входа, что позволило накопить 6,2 миллиона призового фонда.

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В ITM вошли 40 лучших игроков и наш спортсмен как раз занял последнее призовое место. Это позволило Любовецкому поднять 40,5 тысяч.

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Победителем ивента стал покерист из Китая Тонг Ли. В хедз-апе игрок одолел Фабиана Брандеса и забрал главный приз ивента в размере 1,4 миллиона долларов.

Результаты финального стола турнира WSOP High Roller PLO 8-Handed: