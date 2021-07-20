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Известный актер фильма Marvel вспомнил, как играл в подпольный покер в молодости (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
20 июля, 18:40
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Дэвид Харбор рассказал о своей любви к картам и поделился любимым фильмом о покере
Дэвид Харбор пополнил клуб актеров-любителей покера
Дэвид Харбор пополнил клуб актеров-любителей покера / Фото: Pokernews

Игра в покер доступна не только для профессионалов. Такой вид досуга выбирают многие знаменитости. Среди них есть и киноактеры, и бизнесмены, и другие спортсмены, в том числе и футболисты.

На днях о своей любви к покеру объявил популярный американский актер Дэвид Харбор. Уроженец Нью-Йорка известен по сериалам "Очень странные дела", "Теория лжи", а также фильмам "Отряд самоубийц", "Хеллбой" и "Чорная вдова". Для YouTube-канала First We Feast Дэвид рассказал, как в молодости играл в подпольный покер и на его глазах убили человека.

"Я раньше играл за столами с очень высокими ставками. Лично никогда не был свидетелем чего-то, что пошло не так. Такие заведения долгое время работали под прикрытием полиции. Но потом пара мужчин ворвались в заведение с оружием и случайным выстрелом убили пожилого человека. Все было не так романтично".

Кроме того, Харбор признался, что его любимым фильмом про покер является культовая кинолента "Шулера" с Мэттом Дэймоном. По его мнению, в фильме все снято правдоподобно и похоже на то, что видел сам Дэвид. Все дело в том, что в одном из подпольных заведений он играл с автором сценария "Шулера".

Полная версия интервью на английском языке:

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