Как Мэтт Дэймон пытался обмануть казино и что из этого получилось: самый крутой фильм о покере – "Шулера"

Криминальная драма со звездным актерским составом не оставит равнодушными настоящих любителей покера

Афиша фильма «Шулера» / Фото: Pokernews

Одним из культовых фильмов о покере является кинолента "Шулера". Криминальная драма была снята в 1998 году американским режиссером Джоном Далом, а в главной роли сыграл знаменитый актер Мэтт Дэймон (серия фильмов про друзей Оушена, "Интерстеллар", "Марсианин", "Отступники").

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Сюжет фильма крутится вокруг студента-юриста, который проиграл крупную сумму денег в карты криминальному авторитету. С трудом погасив долг, Майк решает больше никогда не играть, однако проблемы близкого друга Лестера заставляют его вновь вернуться за стол. Друзья продумывают разные аферы, чтобы заработать как можно больше денег. Однако схема работала до поры до времени, пока их не разоблачают и не лишают всех финансов. Как же парни выпутаются из этой ситуации?

Стоит отметить, что сам Мэтт Дэймон также любит играть в покер и даже участвовал в Мировой серии WSOP в 1998 году. Правда, безуспешно. Однако все же актер сразился против своего кумира Дойла Брансона, который является одной из легенд покера, собрав коллекцию из 10 браслетов WSOP. Интересно, что в фильме герой Мэтта Майк использует книгу "Суперсистема", которая написана как раз Дойлом. К слову, Брансон также является кумиром очаровательной жены Даниэля Негреану Аманды Лезерман.