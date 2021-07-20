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Відомий актор фільму Marvel згадав, як грав у підпільний покер в молодості (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
20 липня, 18:40
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Девід Харбор розповів про свою любов до карт і поділився улюбленим фільмом про покер
Девід Харбор поповнив клуб акторів-любителів покеру
Девід Харбор поповнив клуб акторів-любителів покеру / Фото: Pokernews

Гра в покер доступна не тільки для професіоналів. Такий вид дозвілля обирають багато знаменитостей. Серед них є і кіноактори, і бізнесмени, і інші спортсмени, в тому числі й футболісти.

Днями про свою любов до покеру оголосив популярний американський актор Девід Харбор. Уродженець Нью-Йорка відомий за серіалами "Дуже дивні справи", "Теорія брехні", а також фільмами "Загін самогубців", "Хеллбой" та "Чорна вдова". Для YouTube-каналу First We Feast Девід розповів, як в молодості грав у підпільний покер і на його очах вбили людину.

"Я раніше грав за столами з дуже високими ставками. Особисто ніколи не був свідком чогось, що пішло не так. Такі заклади довгий час працювали під прикриттям поліції. Але потім кілька чоловіків увірвалися в заклад зі зброєю і випадковим пострілом вбили літню людину. Все було не так романтично".

Крім того, Харбор зізнався, що його улюбленим фільмом про покер є культова кінострічка "Шулера" з Меттом Деймоном. На його думку, у фільмі все знято правдоподібно і схоже на те, що бачив сам Девід. Вся річ у тім, що в одному з підпільних закладів він грав з автором сценарію "Шулера".

Повна версія інтерв'ю англійською мовою:

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