Як Метт Деймон намагався обдурити казино і що з цього вийшло: найкрутіший фільм про покер – "Шулери"

Кримінальна драма із зірковим акторським складом не залишить байдужими справжніх любителів покеру

Афіша фільму «Шулери» / Фото: Pokernews

Одним з культових фільмів про покер є кінострічка "Шулери". Кримінальна драма була знята в 1998 році американським режисером Джоном Далом, а у головній ролі зіграв знаменитий актор Метт Деймон (серія фільмів про друзів Оушена, "Інтерстеллар", "Марсіанин", "Відступники").

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Сюжет фільму крутиться навколо студента-юриста Майка, який програв велику суму грошей в карти кримінальному авторитету. Ледве погасивши борг, Майк вирішує більше ніколи не грати, проте проблеми його близького друга Лестера змушують його знову повернутися за стіл. Друзі продумують різні афери, щоб заробити якомога більше грошей. Однак схема працювала до пори до часу, поки їх не викривають і не позбавляють усіх фінансів. Як же хлопці виплутаються з цієї ситуації?

Варто відзначити, що сам Метт Деймон також любить грати в покер та навіть брав участь у Світовій серії WSOP в 1998 році. Правда, без успіху. Однак все ж актор зіграв проти свого кумира Дойла Брансона, який є однією з легенд покеру, зібравши колекцію з 10 браслетів WSOP. Цікаво, що у фільмі герой Метта Майк використовує книгу "Суперсистема", яка написана якраз Дойлом. До слова, Брансон також є кумиром чарівної дружини Даніеля Негреану Аманди Лезерман.