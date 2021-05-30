Гарнюня зі світу покеру: знайомимося ближче з гарячою дружиною Даніеля Негреану (ФОТО)

Аманда Лезерман глибоко занурена в покер, веде яскравий образ життя і не соромиться хвалитися своїми формами в Instagram

Аманда Лезерман - дружина покериста Даніеля Негреану / Фото: Instagram Аманди Лезерман

Даніель Неграну вже довгий час є одним з найпопулярніших покеристом світу, заробивши на грі за зеленим столом вже більше 42 мільйонів євро. Успішний канадець і в сімейному житті. Пропонуємо ближче познайомитися з чарівною супутницею Даніеля по життю – чарівною Амандою Лезерман.

Пара одружилася у 2019 році та близько тижня тому відзначила "паперове весілля". 36-річна Аманда також відома у світі покеру. Не можна сказати, що дівчина хапала зірок з неба як покерістка, проте вона зізнається, що гра приносить їй велике задоволення. Лезерман любить розмовляти з відомими гравцями, обговорюючи різні комбінації.

Втім, себе вона знайшла на телебаченні. Найвідоміша роль Аманди – ведуча популярного шоу "Big Game" від PokerStars. Саме в цій якості Аманда вперше познайомилася з Даніелем і навіть у 2010 році у неї закрутився нетривалий роман з канадцем.

Крім того, Лезерман відкрила в собі ще й навички репортера. Дівчина чимало поїздила по відомим покерним турнірам, а також брала інтерв'ю у їх переможців. Втім, своїм улюбленим покеристом Аманда вважає Дойла Брансона. Цей 83-річний гравець є справжньою легендою покеру, завоювавши 10 браслетів WSOP (поступається лише Філу Хельмуту, у якого 15).

Дівчина веде шалений образ, не соромлячись гучних тусовок з великою кількістю алкоголю. Найулюбленішим її напоєм є горілка з енергетиком Red Bull, а ось у їжі Лезерман вважає за краще не вживати м'ясо. Крім того, Аманда любить різко висловлюватися про експрезидента США Дональда Трампа і відома своєю дружбою з дружиною його попередника – Мішель Обамою.

До слова, у 2011 році Аманда та Даніель зіграли епізодичні ролі в фільмі жахів "Покарання". Неграну відіграв ведучого новин, а дівчина отримала кілька секунд слави в ролі репортера з місця вбивства. Що цікаво, улюбленим серіалом Лезерман є кримінальна драмам "Пуститися берега".