"Bet. Raise. Fold": фільм про історію онлайн-покеру від "буму Манімейкера" до "чорної п'ятниці"

Документальне кіно розповідає про головні проблеми, з якими зіткнулися онлайн-гравці після блокування чотирьох найбільших покер румів США

Афіша фільму «Bet. Raise. Fold» / Фото: Pokernews

У 2003 році світ онлайн-покеру в США пережив справжній розквіт, після того, як любитель-бухгалтер Кріс Манімейкер сенсаційно виграв головний турнір WSOP. Однак уже через вісім років гра зазнала серйозних змін.

В "чорну п'ятницю", 15 квітня 2011 року, Федеральне Бюро Розслідувань США заблокувало роботу чотирьох найбільших покер румів країни за фактом звинувачення в шахрайстві та незаконній організації азартних ігор. Рахунки багатьох великих гравців в покер були заморожені, що залишило їх фактично без грошей. Детальніше про цю проблему розповідає фільм "Bet. Raise. Fold".

У півторагодинний кінострічці розповідається про те, як покеристи були змушені кардинально змінити свій спосіб життя і відчути наслідки бану онлайн-покеру. В основі фільму лежить розповідь трьох героїв: математика Мартіна Бредстріта з Австралії, домогосподарки та матері Даніели Андерсон та ведучого World Poker Tour Тоні Данста. Режисер Райан Фірпо чимало часу приділив і проблемам інших покеристів, а також причинам ситуації, в якій опинилися покер руми, що змушені були боротися з масовим виведенням грошей (кешаутом).

Фільм доступний для перегляду англійською: