ТОП-5 крутих футболістів, які голосно заявили про себе в покері

Роналдо пропустив церемонію вручення "Золотого м'яча" заради покера, а Франческо Тотті посварився з тренером Роми через карти

Покер є способом відпочинку для багатьох легендарних футболістів

Покер користується популярністю не тільки в колі професійних покеристів. У нього грають і на ньому заробляють багато відомих осіб з інших видів спорту, в тому числі і футболу. Наш сайт пропонує читачам ТОП-5 найбільш відомих футболістів, які не втрачають можливість "розкинути картами" у вільний час.

РОНАЛДО

Легендарний чемпіон світу став одним з перших футбольних селебрітіс, які стали публічно грати в покер. Роналдо захопився грою ще під час виступів за Інтер, а вже у 2011 році став офіційним обличчям популярного покер-руму. Після закінчення кар'єри Зубастик не тільки набрав зайву вагу, але і з головою занурився в покер, беручи участь у безлічі офлайн-змагань. Шість років тому навіть виграв близько 40 тисяч доларів на турнірі. Говорять, заради тих змагань Роналдо відмовився поїхати на церемонію нагородження кращого гравця світу "Золотим м'ячем". Навіщо дивитися на чужі м'ячі, коли своїх золотих "баллонів" у нього аж двоє.

НЕЙМАР

Найдорожчий футболіст в історії є завзятим покеристом та офіційним обличчям покер-руму. Бразилець захопився грою в карти на домашньому мундіалі, після чого часто відвідував покерні турніри. У 2015 році Неймар зіграв на Charity Home Game в Сан-Паулу. А три роки тому форвард взяв участь в Brazilian Series of Poker (BSOP), зайнявши підсумкове 6 місце, що принесло йому близько 18 тисяч євро.

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"Я почав грати в покер на чемпіонаті світу-2014. Під час турніру багато гравців цим займалися і я став вчитися з ними. Я спостерігав збоку, а потім і сам зацікавився. Мені сподобався процес гри, я закохався в покер. Концентрація – це те, чим схожі футбол з покером. Важливо, читати гру і суперника. Думаю, що після закінчення футбольної кар'єри я зможу брати участь в турнірах і грати там, де я завжди хотів, але не міг через зайнятість", – зізнається Неймар.

ЖЕРАР ПІКЕ

Успіхів у ексодноклубника Неймара по Барселоні в покері побільше. Вперше голосно про себе Піке заявив у 2011 році, вигравши 50 тисяч євро на покерному турнірі в Барселоні. За ці 10 років загальний виграш у покері збільшився в десять разів! Захисник Барселони часто бере участь у турнірах Світової серії покеру (WSOP), а в кінці 2019 року і зовсім виграв більше 350 тисяч євро в European Poker Tour (EPT). Захисник використовує покер під час відпустки для зняття стресу. Погодьтеся, досить прибуткове "зняття стресу"! До слова, одного разу Піке і Неймар провели "футбольний" турнір з покеру, в якому також взяли участь Джованні Ло Чельсо та Артур Мело.

ФРАНЧЕСКО ТОТТІ

Тотті не є настільки завзятим покеристом, як вищеназвані гравці. Втім, своїх яскравих історій вистачало і у Імператора. У 2009 році легенда Роми взяв участь у благодійному турнірі в підтримку постраждалих від землетрусу в Абруццо. У 2010 році Тотті став послом відомого покер-румуr, а через п'ять років потрапив в скандал через покер. Про нього Ческо розповів у власній біографії.

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Перед грою Серії А проти Аталанти Тотті з партнерами по команді допізна грали в покер. В результаті футболістів застукав тодішній тренер Роми Лучано Спаллетті та відчитав Франческо за це. На наступний день Рома здобула вольову перемогу – 4:3 завдяки голу та асисту Тотті, який вийшов з лави запасних. Однак в роздягальні Спаллетті все одно не стримався і знову зірвався на форварда, закінчивши гнівну тираду фразою: "Ти дістав мене! З тобою покінчено". Що цікаво, Лучано і Франческо разом залишили Рому через рік.

АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО

Ну і як пройти повз легенду нашого футболу і наставника збірної України Андрія Шевченка. Ексфорвард втягнувся в покер під час виступів за Мілан. У 2011 році Андрій Миколайович взяв участь у відкритті великого покер-руму в київському клубі "Хрещатик", однак безславно покинув той турнір. Уже через два роки він зіграв в міжнародному благодійному змаганні EPT Charity Challenge з Роналдо, Надалем, Томбою, Фатімою Морейрою і одним з найкращих покеристів Даніелем Негреану. У підсумку Шевченко посів третє місце, обійшовши в тому числі і Негреану.