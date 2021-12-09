Горячий старт Winter Poker Cup: промежуточные итоги и расписание турниров на уикенд

В понедельник PokerMatch дал старт серии онлайн-турниров Winter Poker Cup. В течение 21 дня рум проведет аж 105 ивентов, а их общая гарантия составит 26,5 миллиона гривен.
К четвергу уже прошли 15 турниров, в которых определились 14 чемпионов. Единственный двукратным победителем стал стример PokerMatch Степан Соляник, покоривший два ивента за один день. В сумме это принесло ему почти 100К!
Всего же во все события было сделано более 8 тысяч входов, а в призовых зонах уже оказывались 1125 игроков. На данный момент разыграно уже 2,9 миллиона гривен, а до конца недели общий призовой фонд вырастет еще как минимум на 4,8 миллиона.
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На 9-12 декабря намечено еще 20 турниров по Холдему, Омахе и "Ананасу". Главным событием недели обещает стать субботний ивент [WPC] Day 6 PKO с гарантией в 1М. Время начала – 20:00, а бай-ин составит 1250 гривен.
|Дата
|Время
|Название турнира
|Бай-ин
|Гарантия
|09.12. (чт)
|19:00
|[WPC] Day 4 Holdem
|250 грн
|125 000 грн
|09.12. (чт)
|19:00
|[WPC] Day 4 Omaha PKО
|275 грн
|100 000 грн
|09.12. (чт)
|19:30
|[WPC] Day 4 OFC
|500 грн
|80 000 грн
|09.12. (чт)
|20:00
|[WPC] Day 4 PKO
|550 грн
|500 000 грн
|09.12. (чт)
|21:30
|[WPC] Day 4 Hyper PKO
|110 грн
|50 000 грн
|10.12. (пт)
|19:00
|[WPC] Day 5 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|10.12. (пт)
|19:00
|[WPC] Day 5 Omaha PKO
|550 грн
|150 000 грн
|10.12. (пт)
|19:30
|[WPC] Day 5 OFC Progressive KO
|1 000 грн
|125 000 грн
|10.12. (пт)
|20:00
|[WPC] Day 5 PKO
|750 грн
|750 000 грн
|10.12. (пт)
|21:30
|[WPC] Day 5 Hyper PKO
|110 грн
|75 000 грн
|11.12. (сб)
|19:00
|[WPC] Day 6 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|11.12. (сб)
|19:00
|[WPC] Day 6 Omaha PKO
|550 грн
|150 000 грн
|11.12. (сб)
|19:30
|[WPC] Day 6 OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|11.12. (сб)
|20:00
|[WPC] Day 6 PKO
|1 250 грн
|1 000 000 грн
|11.12. (сб)
|21:30
|[WPC] Day 6 Hyper PKO
|110 грн
|100 000 грн
|12.12. (вс)
|19:00
|[WPC] Day 7 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|12.12. (вс)
|19:00
|[WPC] Day 7 Omaha PKO
|550 грн
|150 000 грн
|12.12. (вс)
|19:30
|[WPC] Day 7 OFC Progressive KO
|1 000 грн
|125 000 грн
|12.12. (вс)
|20:00
|[WPC] Day 7 PKO
|750 грн
|750 000 грн
|12.12. (вс)
|21:30
|[WPC] Day 7 Hyper PKO
|110 грн
|75 000 грн
При этом отобраться во все события можно через сателлиты, которые имеют более дешевый вход. Правила участия в турнирах серии, а также дополнительные акции Winter Poker Cup можно увидеть на официальном сайте PokerMatch.