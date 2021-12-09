Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін ⚽ Зоря - Буде-Глімт: онлайн 💡 Заборона пакетів 🎄 Новий рік 2022
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Гарячий старт Winter Poker Cup: проміжні підсумки та розклад турнірів на вікенд

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
9 грудня, 15:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найбільший покер-рум України PokerMatch вже розіграв майже 3 мільйони гривень в останній серії року, однак це лише початок
PokerMatch проводить серію Winter Poker Cup
PokerMatch проводить серію Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

У понеділок PokerMatch дав старт серії онлайн-турнірів Winter Poker Cup. Протягом 21 дня рум проведе аж 105 івентів, а їх загальна гарантія становитиме 26,5 мільйона гривень.

До четверга вже пройшли 15 турнірів, у яких визначились 14 чемпіонів. Єдиний дворазовим переможцем став стример PokerMatch Степан Соляник, який підкорив два івенти за один день. У сумі це принесло йому майже 100К!

Реклама

Усього ж у всі події було зроблено понад 8 тисяч входів, а в призових зонах вже було 1125 гравців. цей розіграно вже 2,9 мільйона гривень, а до кінця тижня загальний призовий фонд зросте ще як мінімум на 4,8 мільйона.

Читайте також: Що спільного між покером та Counter-Strike?

Реклама

На 9-12 грудня намічено ще 20 турнірів з Холдему, Омаху та "Ананасу". Головною подією тижня обіцяє стати суботній івент [WPC] Day 6 PKO із гарантією в 1М. Час початку – 20:00, а бай-ін складе 1250 гривень.

Дата Час Назва турніру Бай-ін Гарантія
09.12. (чт)19:00[WPC] Day 4 Holdem 250 грн125 000 грн
09.12. (чт)19:00[WPC] Day 4 Omaha PKО 275 грн100 000 грн
09.12. (чт)19:30[WPC] Day 4 OFC 500 грн80 000 грн
09.12. (чт)20:00[WPC] Day 4 PKO 550 грн500 000 грн
09.12. (чт)21:30[WPC] Day 4 Hyper PKO 110 грн50 000 грн
10.12. (пт)19:00[WPC] Day 5 Holdem 250 грн150 000 грн
10.12. (пт)19:00[WPC] Day 5 Omaha PKO 550 грн150 000 грн
10.12. (пт)19:30[WPC] Day 5 OFC Progressive KO 1 000 грн125 000 грн
10.12. (пт)20:00[WPC] Day 5 PKO 750 грн750 000 грн
10.12. (пт)21:30[WPC] Day 5 Hyper PKO 110 грн75 000 грн
11.12. (СБ)19:00[WPC] Day 6 Holdem 250 грн150 000 грн
11.12. (СБ)19:00[WPC] Day 6 Omaha PKO 550 грн150 000 грн
11.12. (СБ)19:30[WPC] Day 6 OFC 1 000 грн125 000 грн
11.12. (СБ)20:00[WPC] Day 6 PKO 1 250 грн1 000 000 грн
11.12. (СБ)21:30[WPC] Day 6 Hyper PKO 110 грн100 000 грн
12.12. (нд)19:00[WPC] Day 7 Holdem 250 грн150 000 грн
12.12. (нд)19:00[WPC] Day 7 Omaha PKO 550 грн150 000 грн
12.12. (нд)19:30[WPC] Day 7 OFC Progressive KO 1 000 грн125 000 грн
12.12. (нд)20:00[WPC] Day 7 PKO 750 грн750 000 грн
12.12. (нд)21:30[WPC] Day 7 Hyper PKO 110 грн75 000 грн

При цьому відібратися у всі події можна через сателіти, які мають більш дешевий вхід. Правила участі у турнірах серії, а також додаткові акції Winter Poker Cup можна побачити на офіційному сайті PokerMatch.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти