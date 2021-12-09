Гарячий старт Winter Poker Cup: проміжні підсумки та розклад турнірів на вікенд

Найбільший покер-рум України PokerMatch вже розіграв майже 3 мільйони гривень в останній серії року, однак це лише початок

PokerMatch проводить серію Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

У понеділок PokerMatch дав старт серії онлайн-турнірів Winter Poker Cup. Протягом 21 дня рум проведе аж 105 івентів, а їх загальна гарантія становитиме 26,5 мільйона гривень.

До четверга вже пройшли 15 турнірів, у яких визначились 14 чемпіонів. Єдиний дворазовим переможцем став стример PokerMatch Степан Соляник, який підкорив два івенти за один день. У сумі це принесло йому майже 100К!

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Усього ж у всі події було зроблено понад 8 тисяч входів, а в призових зонах вже було 1125 гравців. цей розіграно вже 2,9 мільйона гривень, а до кінця тижня загальний призовий фонд зросте ще як мінімум на 4,8 мільйона.

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На 9-12 грудня намічено ще 20 турнірів з Холдему, Омаху та "Ананасу". Головною подією тижня обіцяє стати суботній івент [WPC] Day 6 PKO із гарантією в 1М. Час початку – 20:00, а бай-ін складе 1250 гривень.

Дата Час Назва турніру Бай-ін Гарантія 09.12. (чт) 19:00 [WPC] Day 4 Holdem 250 грн 125 000 грн 09.12. (чт) 19:00 [WPC] Day 4 Omaha PKО 275 грн 100 000 грн 09.12. (чт) 19:30 [WPC] Day 4 OFC 500 грн 80 000 грн 09.12. (чт) 20:00 [WPC] Day 4 PKO 550 грн 500 000 грн 09.12. (чт) 21:30 [WPC] Day 4 Hyper PKO 110 грн 50 000 грн 10.12. (пт) 19:00 [WPC] Day 5 Holdem 250 грн 150 000 грн 10.12. (пт) 19:00 [WPC] Day 5 Omaha PKO 550 грн 150 000 грн 10.12. (пт) 19:30 [WPC] Day 5 OFC Progressive KO 1 000 грн 125 000 грн 10.12. (пт) 20:00 [WPC] Day 5 PKO 750 грн 750 000 грн 10.12. (пт) 21:30 [WPC] Day 5 Hyper PKO 110 грн 75 000 грн 11.12. (СБ) 19:00 [WPC] Day 6 Holdem 250 грн 150 000 грн 11.12. (СБ) 19:00 [WPC] Day 6 Omaha PKO 550 грн 150 000 грн 11.12. (СБ) 19:30 [WPC] Day 6 OFC 1 000 грн 125 000 грн 11.12. (СБ) 20:00 [WPC] Day 6 PKO 1 250 грн 1 000 000 грн 11.12. (СБ) 21:30 [WPC] Day 6 Hyper PKO 110 грн 100 000 грн 12.12. (нд) 19:00 [WPC] Day 7 Holdem 250 грн 150 000 грн 12.12. (нд) 19:00 [WPC] Day 7 Omaha PKO 550 грн 150 000 грн 12.12. (нд) 19:30 [WPC] Day 7 OFC Progressive KO 1 000 грн 125 000 грн 12.12. (нд) 20:00 [WPC] Day 7 PKO 750 грн 750 000 грн 12.12. (нд) 21:30 [WPC] Day 7 Hyper PKO 110 грн 75 000 грн

При цьому відібратися у всі події можна через сателіти, які мають більш дешевий вхід. Правила участі у турнірах серії, а також додаткові акції Winter Poker Cup можна побачити на офіційному сайті PokerMatch.