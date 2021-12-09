Гарячий старт Winter Poker Cup: проміжні підсумки та розклад турнірів на вікенд

У понеділок PokerMatch дав старт серії онлайн-турнірів Winter Poker Cup. Протягом 21 дня рум проведе аж 105 івентів, а їх загальна гарантія становитиме 26,5 мільйона гривень.
До четверга вже пройшли 15 турнірів, у яких визначились 14 чемпіонів. Єдиний дворазовим переможцем став стример PokerMatch Степан Соляник, який підкорив два івенти за один день. У сумі це принесло йому майже 100К!
Усього ж у всі події було зроблено понад 8 тисяч входів, а в призових зонах вже було 1125 гравців. цей розіграно вже 2,9 мільйона гривень, а до кінця тижня загальний призовий фонд зросте ще як мінімум на 4,8 мільйона.
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На 9-12 грудня намічено ще 20 турнірів з Холдему, Омаху та "Ананасу". Головною подією тижня обіцяє стати суботній івент [WPC] Day 6 PKO із гарантією в 1М. Час початку – 20:00, а бай-ін складе 1250 гривень.
|Дата
|Час
|Назва турніру
|Бай-ін
|Гарантія
|09.12. (чт)
|19:00
|[WPC] Day 4 Holdem
|250 грн
|125 000 грн
|09.12. (чт)
|19:00
|[WPC] Day 4 Omaha PKО
|275 грн
|100 000 грн
|09.12. (чт)
|19:30
|[WPC] Day 4 OFC
|500 грн
|80 000 грн
|09.12. (чт)
|20:00
|[WPC] Day 4 PKO
|550 грн
|500 000 грн
|09.12. (чт)
|21:30
|[WPC] Day 4 Hyper PKO
|110 грн
|50 000 грн
|10.12. (пт)
|19:00
|[WPC] Day 5 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|10.12. (пт)
|19:00
|[WPC] Day 5 Omaha PKO
|550 грн
|150 000 грн
|10.12. (пт)
|19:30
|[WPC] Day 5 OFC Progressive KO
|1 000 грн
|125 000 грн
|10.12. (пт)
|20:00
|[WPC] Day 5 PKO
|750 грн
|750 000 грн
|10.12. (пт)
|21:30
|[WPC] Day 5 Hyper PKO
|110 грн
|75 000 грн
|11.12. (СБ)
|19:00
|[WPC] Day 6 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|11.12. (СБ)
|19:00
|[WPC] Day 6 Omaha PKO
|550 грн
|150 000 грн
|11.12. (СБ)
|19:30
|[WPC] Day 6 OFC
|1 000 грн
|125 000 грн
|11.12. (СБ)
|20:00
|[WPC] Day 6 PKO
|1 250 грн
|1 000 000 грн
|11.12. (СБ)
|21:30
|[WPC] Day 6 Hyper PKO
|110 грн
|100 000 грн
|12.12. (нд)
|19:00
|[WPC] Day 7 Holdem
|250 грн
|150 000 грн
|12.12. (нд)
|19:00
|[WPC] Day 7 Omaha PKO
|550 грн
|150 000 грн
|12.12. (нд)
|19:30
|[WPC] Day 7 OFC Progressive KO
|1 000 грн
|125 000 грн
|12.12. (нд)
|20:00
|[WPC] Day 7 PKO
|750 грн
|750 000 грн
|12.12. (нд)
|21:30
|[WPC] Day 7 Hyper PKO
|110 грн
|75 000 грн
При цьому відібратися у всі події можна через сателіти, які мають більш дешевий вхід. Правила участі у турнірах серії, а також додаткові акції Winter Poker Cup можна побачити на офіційному сайті PokerMatch.