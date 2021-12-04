Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон ⚽ Верес - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти?
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Покер зігріває взимку! Анонс гарячої серії Winter Poker Cup на PokerMatch

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 грудня, 11:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найбільший покер-рум України готовий до старту останньої онлайн серії року. На першому тижні учасники розіграють щонайменше 7,4 мільйона гривень
PokerMatch проведе серію Winter Poker Cup
PokerMatch проведе серію Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

Зима нарешті прийшла, а з нею наближається нова крута серія покеру Winter Poker Cup. Онлайн-рум PokerMatch запланував для своїх клієнтів аж 105 івентів на різний смак.

З 6 по 26 грудня компанія проводитиме по п'ять турнірів щодня з Безлімітного Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас". Загальна гарантія івентів становитиме аж 26,5 мільйона гривень ! Що ж чекає на покеристів на першому ігровому тижні?

Реклама

Читайте також: У Харкові пройде чемпіонат України зі спортивного покеру

З дня старту і до 12 грудня PokerMatch розіграє не менше 7,4 мільйонів у 35-ти турнірах. Щоденний календар виглядатиме так:

  • о 19:00 стартують дві події: класичний івент по Безлімітному Холдему та турнір з Омахи з прогресивним нокаутом
  • о 19:30 свій початок бере івент по Китайський покер "Ананас" з гарантією бай-іном 500 або 1000 гривень
  • о 20:00 приходить час для нокаут-турніру з Безлімітного Холдему, на які сума внеску стартує від 550 гривень
  • о 21:30 починається остання подія дня – гіпер-турнір з Безлімітного Холдему з прогресивним нокаутом ; його бай-ін щодня становитиме 110 гривень

Головною подією тижня обіцяє стати суботній нокаут-івент з Холдему. Участь у ньому коштуватиме гравцю 1250 гривень, однак і гарантія пропонується смачна – аж 1 мільйон! Почнеться він 11 грудня о 20:00.

Реклама

Докладніший розклад івентів, а також умови інших акцій Winter Poker Cup, можна дізнатися на офіційному сайті PokerMatch. Всім удачі!

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти