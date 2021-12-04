Покер зігріває взимку! Анонс гарячої серії Winter Poker Cup на PokerMatch

Найбільший покер-рум України готовий до старту останньої онлайн серії року. На першому тижні учасники розіграють щонайменше 7,4 мільйона гривень

PokerMatch проведе серію Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

Зима нарешті прийшла, а з нею наближається нова крута серія покеру Winter Poker Cup. Онлайн-рум PokerMatch запланував для своїх клієнтів аж 105 івентів на різний смак.

З 6 по 26 грудня компанія проводитиме по п'ять турнірів щодня з Безлімітного Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас". Загальна гарантія івентів становитиме аж 26,5 мільйона гривень ! Що ж чекає на покеристів на першому ігровому тижні?

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З дня старту і до 12 грудня PokerMatch розіграє не менше 7,4 мільйонів у 35-ти турнірах. Щоденний календар виглядатиме так:

о 19:00 стартують дві події: класичний івент по Безлімітному Холдему та турнір з Омахи з прогресивним нокаутом

стартують дві події: класичний івент по та турнір з о 19:30 свій початок бере івент по Китайський покер "Ананас" з гарантією бай-іном 500 або 1000 гривень

свій початок бере івент по з гарантією бай-іном 500 або 1000 гривень о 20:00 приходить час для нокаут-турніру з Безлімітного Холдему , на які сума внеску стартує від 550 гривень

приходить час для , на які сума внеску стартує від 550 гривень о 21:30 починається остання подія дня – гіпер-турнір з Безлімітного Холдему з прогресивним нокаутом ; його бай-ін щодня становитиме 110 гривень

Головною подією тижня обіцяє стати суботній нокаут-івент з Холдему. Участь у ньому коштуватиме гравцю 1250 гривень, однак і гарантія пропонується смачна – аж 1 мільйон! Почнеться він 11 грудня о 20:00.

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Докладніший розклад івентів, а також умови інших акцій Winter Poker Cup, можна дізнатися на офіційному сайті PokerMatch. Всім удачі!