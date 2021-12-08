Гра
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Бенфіка - Динамо: онлайн Бенфіка - Динамо: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 🎄 Новий рік 2022
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Що спільного між покером та Counter-Strike? Думка українського кіберспортсмена

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
8 грудня, 18:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий геймер Михайло Благін став чемпіоном івенту хайролерів, який проводився найбільшим покер-румом України PokerMatch
Михайло Благін успішний не лише у кіберспорті, а й у покері
Михайло Благін успішний не лише у кіберспорті, а й у покері / Фото: PokerMatch

У вихідні PokerMatch провів супертурнір Tremzin's High Roller KO, організований експертом руму Глібом Тремзіним Призовий фонд івенту становив майже 3 мільйони гривень.

Усього на турнір зареєструвалося 184 гравці, а переможцем став харків'янин під ніком lambaw0w, який виграв майже 360 тисяч гривень Ним виявився відомий кіберспортсмен Михайло Благін, експерт з Counter-Strike В інтерв'ю PokerMatch хлопець розповів, що спільного між покером та CS.

Реклама

"Як і Counter-Strike, покер – це така сфера, де ти наданий сам собі і тобі потрібно працювати над своєю грою. Система дуже схожа. Аналізуєш помилки, намагаєшся їх виправити і не повторювати наступного разу. Причому і там, і там важлива дистанція. Чим довше ти не робиш помилок, тим кращий результат показуєш".

Також Михайло розповів, наскільки покер популярний серед кіберспортсменів:

"У мене багато знайомих, які грають або гравали в покер. Але з покером найчастіше відбувається один з двох варіантів: ти або в нього заходиш і залишаєшся з ним назавжди, або кидаєш в якийсь момент. Хотілося б, щоб покер відкривало більше людей, я б навіть рекомендував покер як спосіб самовдосконалення.

Реклама

Можна грати дружні турніри, в яких ти можеш спробувати переграти свого товариша, блиснути... Відчути ці емоції. Особливо у живій грі. Не кожен може дивитись у вічі людині і говорити якусь неправду чи забалакувати опонента, як Негреану".

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Покер - це твій спорт
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ГРУДЕНЬ
Ден Харрінгтон
Ден Харрінгтон
&laquo;Король інстаграма&raquo; Ден Білзерян. Фото: cardplayer.com
Ден Білзерян
Антоніо Есфандіарі
Антоніо Есфандіарі
Патрік Антоніус вирішив підтримувати свою форму за допомогою походів у гори
Патрік Антоніус
Татьяна Пасаліч
Татьяна Пасаліч
1/2
Дні народження грудня
Опитування
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Опитування
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
2
Брін Кенні Брін Кенні
56.9
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
45.1
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.4
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
Дивитись весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти