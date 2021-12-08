Що спільного між покером та Counter-Strike? Думка українського кіберспортсмена

Відомий геймер Михайло Благін став чемпіоном івенту хайролерів, який проводився найбільшим покер-румом України PokerMatch

Михайло Благін успішний не лише у кіберспорті, а й у покері / Фото: PokerMatch

У вихідні PokerMatch провів супертурнір Tremzin's High Roller KO, організований експертом руму Глібом Тремзіним Призовий фонд івенту становив майже 3 мільйони гривень.

Усього на турнір зареєструвалося 184 гравці, а переможцем став харків'янин під ніком lambaw0w, який виграв майже 360 тисяч гривень Ним виявився відомий кіберспортсмен Михайло Благін, експерт з Counter-Strike В інтерв'ю PokerMatch хлопець розповів, що спільного між покером та CS.

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"Як і Counter-Strike, покер – це така сфера, де ти наданий сам собі і тобі потрібно працювати над своєю грою. Система дуже схожа. Аналізуєш помилки, намагаєшся їх виправити і не повторювати наступного разу. Причому і там, і там важлива дистанція. Чим довше ти не робиш помилок, тим кращий результат показуєш".

Також Михайло розповів, наскільки покер популярний серед кіберспортсменів:

"У мене багато знайомих, які грають або гравали в покер. Але з покером найчастіше відбувається один з двох варіантів: ти або в нього заходиш і залишаєшся з ним назавжди, або кидаєш в якийсь момент. Хотілося б, щоб покер відкривало більше людей, я б навіть рекомендував покер як спосіб самовдосконалення.

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Можна грати дружні турніри, в яких ти можеш спробувати переграти свого товариша, блиснути... Відчути ці емоції. Особливо у живій грі. Не кожен може дивитись у вічі людині і говорити якусь неправду чи забалакувати опонента, як Негреану".