Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Верес - Динамо: онлайн 💸 Тысяча Зеленского Маска, кто ты? Маска, кто ты?
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Покер согревает в зимнюю пору! Анонс горячей серии Winter Poker Cup на PokerMatch

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
4 декабря, 11:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Крупнейший покер-рум Украины готов к старту последней онлайн-серии года. На первой неделе участники разыграют не менее 7 миллионов гривен
PokerMatch проведет серию Winter Poker Cup
PokerMatch проведет серию Winter Poker Cup / Фото: PokerMatch

Зима наконец-то пришла, а с ней приближается новая крутая покерная серия Winter Poker Cup. Онлайн-рум PokerMatch запланировал для своих клиентов аж 105 ивентов на разный вкус.

С 6 по 26 декабря компания будет проводить по пять турниров ежедневно по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас". Общая гарантия ивентов составит аж 26,5 миллиона гривен! Что же ожидает покеристов на первой игровой неделе?

Реклама

Читайте также: В Харькове пройдет чемпионат Украины по спортивному покеру

Со дня старта и до 12 декабря PokerMatch разыграет не менее 7,4 миллионов в 35-ти турнирах. Ежедневный календарь будет выглядеть так:

  • в 19:00 стартуют два события: классический ивент по Безлимитному Холдему и турнир по Омахе с прогрессивным нокаутом
  • в 19:30 свое начало берет ивент по Китайскому покеру "Ананас" с гарантией бай-ином 500 или 1000 гривен
  • в 20:00 приходит время для нокаут-турнира по Безлимитному Холдему, на которые сумма взноса стартует от 550 гривен
  • в 21:30 начинается последнее событие дня – гипер-турнир по Безлимитному Холдему с прогрессивным нокаутом; его бай-ин ежедневно будет составлять 110 гривен

Главным событием недели обещает стать субботний нокаут-ивент по Холдему. Участие в нем обойдется игроку в 1250 гривен, однако и гарантия предлагается вкусная – аж 1 миллион! Начнется он 11 декабря в 20:00.

Реклама

Более подробное расписание ивентов, а также условия других акций Winter Poker Cup, можно узнать на официальном сайте PokerMatch. Всем удачи!

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Покер
Мировая серия покера
Больше про серию
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
психология азарта
Больше статей
Основы покера
Больше знаний
Покер - это твой спорт
ИМЕНИННИКИ МЕСЯЦА
ДЕКАБРЬ
Дэн Харрингтон
Дэн Харрингтон
&laquo;Король инстаграма&raquo; Дэн Билзерян. Фото:&nbsp;cardplayer.com
Дэн Билзерян
Антонио Эсфандиари
Антонио Эсфандиари
Патрик Антониус решил поддерживать свою форму с помощью походов в горы
Патрик Антониус
Татьяна Пасалич
Татьяна Пасалич
1/2
Дни рождения декабря
Опрос
Рейтинг
Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
Смотреть весь рейтинг
Опрос
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
Смотреть весь рейтинг
Main Event WSOP 2021
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять