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В Харькове пройдет чемпионат Украины по спортивному покеру. Анонс серии и правила участия

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
29 ноября, 18:25
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Ukrainian Championship Grand Final пройдет 11-19 декабря. На серии будет разыграно не менее 2,5 миллиона в семи топ-ивентах
Чемпионат Украины по спортивному покеру пройдет с 11 по 19 декабря в Харькове
Чемпионат Украины по спортивному покеру пройдет с 11 по 19 декабря в Харькове / Фото: PokerMatch

2021 год подходит к концу, а вместе с декабрем приближаются и последние крупные покерные ивенты Украины. К примеру, с 6 по 26 декабря на PokerMatch пройдет Winter Poker Cup.

Примерно в те же даты, с 11 по 19 декабря, пройдет еще и крупная офлайн-серия Ukrainian Championship Grand Final 2021. События пройдут в Харькове в клубе спортивного покера Full House Kharkiv (адрес – ул. Отакара Яроша, 25-А).

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Организаторы запланировали семь крупных ивентов с общей гарантией 2,5 миллиона гривен. Почти половина этой суммы придется на Main Event (1 миллион), который будет длиться аж шесть дней и включать в себя аж четыре флайта (стартовых дня).

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К слову, отобраться на Гранд-финал чемпионата Украины по спортивному покеру можно через многочисленные и более дешевые онлайн-сателлиты на PokerMatch. Минимальный бай-ин составляет всего 50 гривен!

События будут проведены Всеукраинской федерацией спортивного покера при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, а также крупнейшего покер-рума страны PokerMatch.

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