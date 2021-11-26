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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Сыграй в покер с аппетитными зайками. В декабре пройдет самая горячая вечеринка года

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
26 ноября, 20:00
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Крупнейший рум Украины организует незабываемый новогодний праздник с красотками, виски, сигарами и зажигательным шоу
Playboy Party пройдет 11 декабря в PokerMatch Residence
Playboy Party пройдет 11 декабря в PokerMatch Residence / Фото: PokerMatch

В начале октября PokerMatch открыл новенькую резиденцию в центре Киева, проведя грандиозную вечеринку и супертурнир по покеру. И уже совсем скоро компания организует новый крутой ивент в своем новом "доме".

Компания выступит спонсором всех вечеринок Playboy до конца следующего года и первый же совместный ивент примет в PokerMatch Residence 11 декабря во время новогоднего праздника для VIP-игроков.

Гости смогут отдохнуть в приятной компании вместе с аппетитными Bunny girls, насладиться лучшими сортами виски и премиальными сигарами, а также потанцевать во время зажигательного DJ-шоу.

На празднике будут амбассадоры PokerMatch, популярные блогеры и звезды шоу-бизнеса, а также другие селебритис. Фишкой супервечеринки станет крутой фриролл-турнир для VIP-игроков с гарантией 500 тысяч гривен.

Доступ к нему получат покеристы, которые к концу ноября сгенерируют 250 тысяч гривен рейка. Так что у вас еще есть время успеть и стать частью незабываемого покерного вечера!

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