Сотня ивентов и миллион долларов к Рождеству! Анонс зимней серии турниров на PokerMatch

Украинский рум приглашает любителей покера на финальную серию года Winter Poker Cup, где будут разыграны миллионы призовых и памятные кубки

PokerMatch проведет Winter Poker Cup с 6 по 26 декабря / Фото: PokerMatch

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает проводить топ-турниры и наращивать их количество. Так, на прошлых выходных компания подвела итоги серии International Poker Cup с суммарной гарантией более 28 миллионов долларов.

Фестиваль супертурниров продолжится 4 декабря ивентом Tremzin's High Roller KO. А уже через два дня PokerMatch начнет новую серию турниров Winter Poker Cup.

Реклама

В нее войдут аж 105 разнообразных турниров, которые будут проходить с 6 по 26 декабря ежедневно. Дисциплины будут все те же – знакомые всем Безлимитный Холдем, Омаха и Китайский покер "Ананас". Общая гарантия ивентов составит 26,5 миллиона гривен!

PokerMatch – крупнейший покер-рум Украины / Фото: PokerMatch

Минимальный бай-ин составит 110 гривен. За день до финиша серии, 25 декабря на Рождество, будет отыгран Main Event WPC со взносом 5,5 тысячи гривен. При этом гарантия Главного события составит аж 5,5 миллиона! Главные события также пройдут в турнирах по Омахе и "Ананасу", а их победители получат эксклюзивны трофеи.

Реклама

Кроме того, PokerMatch предлагает и другие акции на Winter Poker Cup с невероятными призовыми. Подробные правила описаны на сайте компании. Предлагаем вкратце ознакомиться с ними: