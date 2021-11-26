Сотня ивентов и миллион долларов к Рождеству! Анонс зимней серии турниров на PokerMatch

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает проводить топ-турниры и наращивать их количество. Так, на прошлых выходных компания подвела итоги серии International Poker Cup с суммарной гарантией более 28 миллионов долларов.
Фестиваль супертурниров продолжится 4 декабря ивентом Tremzin's High Roller KO. А уже через два дня PokerMatch начнет новую серию турниров Winter Poker Cup.
В нее войдут аж 105 разнообразных турниров, которые будут проходить с 6 по 26 декабря ежедневно. Дисциплины будут все те же – знакомые всем Безлимитный Холдем, Омаха и Китайский покер "Ананас". Общая гарантия ивентов составит 26,5 миллиона гривен!
Далее по теме
Минимальный бай-ин составит 110 гривен. За день до финиша серии, 25 декабря на Рождество, будет отыгран Main Event WPC со взносом 5,5 тысячи гривен. При этом гарантия Главного события составит аж 5,5 миллиона! Главные события также пройдут в турнирах по Омахе и "Ананасу", а их победители получат эксклюзивны трофеи.
Кроме того, PokerMatch предлагает и другие акции на Winter Poker Cup с невероятными призовыми. Подробные правила описаны на сайте компании. Предлагаем вкратце ознакомиться с ними:
- Отобраться на все турниры можно через более дешевые сателлиты, потратив на бай-ины совсем незначительную сумму.
- В акции Winterfall будет разыграно 250 тысяч гривен, а также билеты на Main Event серии. 25 лучших игроков Windfall ивентов и разделят ту самую четверть миллиона.
- За нокауты оппонентов на каждом турнире серии игроки будут получать очки в таблицу акции Турниромания. Чем дороже турнир, тем больше очков дается за выбивание соперника. 40 лучших нокаутеров WPC разделят между собой 350 тысяч ТМ.
- Объединяйтесь в команды с другими покеристами и штурмуйте лидерборд на GipsyTeam. Все баллы вашей пятерки будут суммироваться, а ТОП-7 коллективов таблицы разделят между собой 350 тысяч гривен.
- На том же сайте будет проходить акция PokerMatch Fantasy Draft. Условия просты – выбирайте пятерку из 50-ти известных игроков PokerMatch, которые своими успехами на WPC будут приносить вам очки. 30 лучших прогнозистов акции суммарно получат 300 тысяч ТМ.