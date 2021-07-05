Горячая покеристка отпраздновала День независимости США в бассейне с единорогом (фото)

Мария Хо ярко отдыхает после успешного турнира в Лас-Вегасе, где она сумела поднять почти 100К

Обворожительная Мария Хо зарекомендовала себя одной из лучших покеристок мира / Фото: Instagram Марии Хо

Недавно закончился крупный офлайн-турнир Wynn Millions в Лас-Вегасе. Ивент собрал более 1300 входов, а его победителем стал Эндрю Морено.

Лучшей же представительницей женского пола на турнире стала американка китайского происхождения Мария Хо. Девушка заняла 20 место, заработав 97 тысяч долларов. После тяжелого соревнования, затянувшегося на несколько дней, Мария не отказала себе в релаксе.

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На своей страничке в Instagram красотка поздравила подписчиков с Днем независимости США и показала, как отмечает праздник в бассейне на надувном единороге. Выглядит очень по-летнему!