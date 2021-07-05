Украинец не сумел выиграть крупный турнир по покеру в Лас-Вегасе – известен сенсационный чемпион

Эндрю Морено начинал финальный стол с маленьким стеком, однако сумел победить и поднять почти полтора миллиона долларов

Эндрю Морено - чемпион Wynn Millions 2021 / Фото: Pokernews

Несколько дней назад определились финалисты крупного турнира Wynn Millions, который проходит в офлайн-режиме в Лас-Вегасе. Одним из претендентов на победу был украинец Валентин Шабельник.

Впрочем, за два стола до финиша наш соотечественник был с одним из низших стеков, что заставляло его рисковать. В итоге Валентин не смог долго продержаться и с АК в последней раздачи закончил 17-ым, подняв 111 тысяч долларов. Ну а победителем неожиданно стал американец Эндрю Морено.

На финальный стол сел с одним из низших стеков, однако быстро начал набирать обороты. В итоге, когда за столом остались трое игроков, они заключили сделку, которая в итоге позволила Клейтону Магуайру и Тоби Льюису выгодно завершить турнир. Морено же обыграл Клейтона в хедз-апе, получив в последней раздаче сет из дам.

Итоговые результаты турнира Wynn Millions 2021: