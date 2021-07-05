Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
poker
СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Украинец не сумел выиграть крупный турнир по покеру в Лас-Вегасе – известен сенсационный чемпион

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
5 июля, 12:45
Копировать ссылку
Эндрю Морено начинал финальный стол с маленьким стеком, однако сумел победить и поднять почти полтора миллиона долларов
Эндрю Морено - чемпион Wynn Millions 2021
Эндрю Морено - чемпион Wynn Millions 2021 / Фото: Pokernews

Несколько дней назад определились финалисты крупного турнира Wynn Millions, который проходит в офлайн-режиме в Лас-Вегасе. Одним из претендентов на победу был украинец Валентин Шабельник.

Впрочем, за два стола до финиша наш соотечественник был с одним из низших стеков, что заставляло его рисковать. В итоге Валентин не смог долго продержаться и с АК в последней раздачи закончил 17-ым, подняв 111 тысяч долларов. Ну а победителем неожиданно стал американец Эндрю Морено.

На финальный стол сел с одним из низших стеков, однако быстро начал набирать обороты. В итоге, когда за столом остались трое игроков, они заключили сделку, которая в итоге позволила Клейтону Магуайру и Тоби Льюису выгодно завершить турнир. Морено же обыграл Клейтона в хедз-апе, получив в последней раздаче сет из дам.

Итоговые результаты турнира Wynn Millions 2021:

  1. Эндрю Морено (США) – 1,4 млн. долларов
  2. Клейтон Магуайр (США) – 1,4 млн. долларов
  3. Тоби Льюис (Англия) – 1,2 млн. долларов
  4. Салим Адмон (США) – 619,1 тыс. долларов
  5. Юлиан Мильяр-Фераль (Франция) – 456,6 тыс. долларов
  6. Филип Шинг (США) – 360,1 тыс. долларов
  7. Хайме Альварес (США) – 289, 3 тыс. долларов
  8. Джо Кутер (США) – 240,3 тыс. долларов
  9. Лион Ли (США) – 202,7 тыс. долларов

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Покер
покерWAGs
ДЕВУШКИ ПОКЕРА
покердлячайников
Больше знаний
Покер - это твой спорт
US Poker Open
Подробнее
Перкинс vs Тайс
Больше новостей
Рейтинг
Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру:
1
Брин Кенни Брин Кенни
$56.4 млн
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
$37.7 млн
5
Дэн Смит Дэн Смит
$37 млн
Смотреть весь рейтинг
Теннисист
PokerMatch

Патрик
Антониус

Персона
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять