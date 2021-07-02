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Украинский покерист приближается к победе на турнире в Лас-Вегасе с призовыми 2 миллиона долларов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
2 июля, 16:55
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Валентин Шабельник уже сумел обойти более 1300 игроков на крупном турнире Wynn Millions и гарантировал себе как минимум 97 тысяч долларов
Валентин Шабельник - один из лучших покеристов Украины
Валентин Шабельник - один из лучших покеристов Украины / Фото: Cardmates

В эти дни в Лас-Вегасе проходит крупный турнир Wynn Millions с общим призовым фондом 13,3 миллиона долларов. По итогу четырех дней из 1328 игроков в ивенте остались всего 18.

Уже давно покинули турнир признанные фавориты в лице Даниэля Негреану, Брина Кенни и Джейсона Куна. Этой ночью список сократился еще больше. Вылетел из турнира и Алекс Фоксен, который позавчера в эпичной раздаче отправил домой Кенни. Американец финишировал 57-ым, однако это все равно позволило ему покинуть Лас-Вегас с 46 тысячами долларов. В последней раздаче Фоксен собрал сет из дам, однако уступил Джесси Ягинуме с фулл-хаусом.

Немного не дотянула до пятого игрового дня и Мария Хо (20 место и 97,2 тыс. долларов призовых), которую выбил Клейтон Магуайр с карманными "десятками". Именно американец и является чиплидером накануне старта двух последних столов.

К слову, из украинцев продолжает сражаться за чемпионство Валентин Шабельник, однако его стек пока крайне низок (15-ый из 18-ти и почти в три раза меньше, чем у Магуайра). Напомним, что победитель турнира получит 2 миллиона долларов.

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Брин Кенни Брин Кенни
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2
Джастин Бономо Джастин Бономо
$53.2 млн
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
$42.1 млн
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Эрик Сайдел Эрик Сайдел
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