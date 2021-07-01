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Роковое каре "троек": как самый богатый покерист мира вылетел с турнира с фулл-хаусом

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
1 июля, 22:30
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Брин Кенни обидно покинул Wynn Millions 2021, уступив с крутой комбинацией Алексу Фоксену, который собрал каре
Алекс Фоксен (слева) и Брин Кенни (справа)
Алекс Фоксен (слева) и Брин Кенни (справа)

В эти дни в Лас-Вегасе проходит крупный турнир хайроллеров Wynn Millions. Вход в ивент длился три дня, насобирав 1328 игроков. В итоге призовой фонд составил 13,3 миллиона долларов.

Одним из фаворитов турнира считался Брин Кенни, самый богатый покерист в истории. Американец шел по сетке с приличным стеком, однако одна из раздач стоила ему места в турнире. Американец получил на руки туза с дамой (AQ), тогда как его оппонент Алекс Фоксен пару "троек".

Горячий флоп А-А-3 лишь дал повод обоим покеристам играть уверенно, хотя терн (3) и ривер (Q) добавили раздаче перчинки. Оба соперника пошли в олл-ин с сильными комбинациями, однако Кенни все же не повезло. Фоксен собрал каре "троек", побив фулл-хаус оппонента. Таким образом Брин покинул турнир, а Фоксен стал его чиплидером с большим отрывом. Финал ивента должен состояться завтра. Победителю достанется приз 2 миллиона долларов.

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