Фатальне каре "трійок": як найбагатший покерист світу вилетів з турніру з фул-хаусом

Брін Кенні прикро покинув Wynn Millions 2021, поступившись з крутою комбінацією Алексу Фоксену, який зібрав каре

Алекс Фоксен (зліва) і Брін Кенні (праворуч)

У ці дні в Лас-Вегасі проходить великий турнір хайроллеров Wynn Millions. Вхід в івент тривав три дні, назбиравши 1328 гравців. В результаті призовий фонд склав 13,3 мільйона доларів.

Одним з фаворитів турніру вважався Брін Кенні, найбагатший покерист в історії. Американець йшов по сітці з пристойним стеком, проте одна з роздач коштувала йому місця в турнірі. Американець отримав на руки туза з дамою (AQ), тоді як його опонент Алекс Фоксен пару "трійок".

Гарячий флоп А-А-3 лише дав привід обом покеристам грати впевнено, хоча терн (3) та рівер (Q) додали роздачі перчинки. Обидва суперники пішли в олл-ін з сильними комбінаціями, однак Кенні все ж не пощастило. Фоксен зібрав каре "трійок", побивши фул-хаус опонента. Таким чином Брін залишив турнір, а Фоксен став його чіплідером з великим відривом. Фінал івенту повинен відбутися завтра. Переможцю дістанеться приз 2 мільйони доларів.