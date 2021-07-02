Український покерист наближається до перемоги на турнірі в Лас-Вегасі з призовими 2 мільйони доларів

Валентин Шабельник вже зумів обійти понад 1300 гравців на великому турнірі Wynn Millions і гарантував собі як мінімум 97 тисяч доларів

Валентин Шабельник - один з найкращих покеристів України / Фото: Cardmates

У ці дні в Лас-Вегасі проходить великий турнір Wynn Millions із загальним призовим фондом 13,3 мільйона доларів. За підсумком чотирьох днів з 1328 гравців в івенті залишилися всього 18.

Уже давно покинули турнір визнані фаворити в особі Деніела Негреану, Бріна Кенні та Джейсона Куна. Цієї ночі список скоротився ще більше. Вилетів з турніру і Алекс Фоксен, який позавчора в епічність роздачі відправив додому Кенні. Американець фінішував 57-им, проте це все одно дозволило йому залишити Лас-Вегас з 46 тисячами доларів. В останній роздачі Фоксен зібрав сет з дам, однак поступився Джессі Ягінумі з фул-хаусом.

Трохи не дотягла до п'ятого ігрового дня і Марія Хо (20 місце і 97,2 тис. доларів призових), яку вибив Клейтон Магуайр з кишеньковими "десятками". Саме американець і є чіплідером напередодні старту двох останніх столів.

До слова, з українців продовжує боротися за чемпіонство Валентин Шабельник, проте його стек поки вкрай низький (15-ий з 18-ти та майже в три рази менше, ніж у Магуайра). Нагадаємо, що переможець турніру отримає 2 мільйони доларів.