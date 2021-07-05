Українець не зміг виграти великий турнір з покеру в Лас-Вегасі – відомий сенсаційний чемпіон

Ендрю Морено починав фінальний стіл з маленьким стеком, проте зумів перемогти і підняти майже півтора мільйона доларів

Ендрю Морено - чемпіон Wynn Millions 2021 / Фото: Pokernews

Кілька днів тому визначилися фіналісти великого турніру Wynn Millions, який проходить в офлайн-режимі в Лас-Вегасі. Одним з претендентів на перемогу був українець Валентин Шабельник .

Втім, за два столи до фінішу наш співвітчизник був з одним з нижчих стеків, що змушувало його ризикувати. В результаті Валентин не зміг довго протриматися і з АК в останній роздачі закінчив 17-м, піднявши 111 тисяч доларів. Ну а переможцем несподівано став американець Ендрю Морено.

На фінальний стіл він сів з одним з нижчих стеків, проте швидко почав набирати оберти. У підсумку, коли за столом залишилися троє гравців, вони уклали угоду, яка в підсумку дозволила Клейтону Магуайру та Тобі Льюїсу вигідно завершити турнір. Морено ж обіграв Клейтона в хедз-апі, отримавши в останній роздачі сет з дам.

Підсумкові результати турніру Wynn Millions 2021: