Українець не зміг виграти великий турнір з покеру в Лас-Вегасі – відомий сенсаційний чемпіон

Кілька днів тому визначилися фіналісти великого турніру Wynn Millions, який проходить в офлайн-режимі в Лас-Вегасі. Одним з претендентів на перемогу був українець Валентин Шабельник .
Втім, за два столи до фінішу наш співвітчизник був з одним з нижчих стеків, що змушувало його ризикувати. В результаті Валентин не зміг довго протриматися і з АК в останній роздачі закінчив 17-м, піднявши 111 тисяч доларів. Ну а переможцем несподівано став американець Ендрю Морено.
На фінальний стіл він сів з одним з нижчих стеків, проте швидко почав набирати оберти. У підсумку, коли за столом залишилися троє гравців, вони уклали угоду, яка в підсумку дозволила Клейтону Магуайру та Тобі Льюїсу вигідно завершити турнір. Морено ж обіграв Клейтона в хедз-апі, отримавши в останній роздачі сет з дам.
Підсумкові результати турніру Wynn Millions 2021:
- Ендрю Морено (США) – 1,4 млн. доларів
- Клейтон Магуайр (США) – 1,4 млн. доларів
- Тобі Льюїс (Англія) – 1,2 млн. доларів
- Салім Адмон (США) – 619,1 тис. доларів
- Юліан Мільяр-Фераль (Франція) – 456,6 тис. доларів
- Філіп Шинг (США) – 360,1 тис. доларів
- Хайме Альварес (США) – 289, 3 тис. доларів
- Джо Кутер (США) – 240,3 тис. доларів
- Ліон Лі (США) – 202,7 тис. доларів