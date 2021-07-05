Гаряча покеристка відсвяткувала День незалежності США в басейні з єдинорогом (фото)

Марія Хо яскраво відпочиває після успішного турніру в Лас-Вегасі, де вона зуміла підняти майже 100К

Чарівна Марія Хо зарекомендувала себе однією з найкращих покеристок світу / Фото: Instagram Марії Хо

Нещодавно закінчився великий офлайн-турнір Wynn Millions в Лас-Вегасі. Івент зібрав понад 1300 входів, а його переможцем став Ендрю Морено.

Найкращою ж представницею жіночої статі на турнірі стала американка китайського походження Марія Хо. Дівчина зайняла 20 місце, заробивши 97 тисяч доларів. Після важкого змагання, яке тривало кілька днів, Марія не відмовила собі у релаксі.

Читайте також: Апетитні фото чарівною красуні Марії Хо

На своїй сторінці в Instagram красуня привітала підписників з Днем незалежності США та показала, як відзначає свято в басейні на надувному єдинорозі. Виглядає дуже по-літньому!