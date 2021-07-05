Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Гаряча покеристка відсвяткувала День незалежності США в басейні з єдинорогом (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
5 липня, 18:55
Копіювати лінк
Марія Хо яскраво відпочиває після успішного турніру в Лас-Вегасі, де вона зуміла підняти майже 100К
Чарівна Марія Хо зарекомендувала себе однією з найкращих покеристок світу
Чарівна Марія Хо зарекомендувала себе однією з найкращих покеристок світу / Фото: Instagram Марії Хо

Нещодавно закінчився великий офлайн-турнір Wynn Millions в Лас-Вегасі. Івент зібрав понад 1300 входів, а його переможцем став Ендрю Морено.

Найкращою ж представницею жіночої статі на турнірі стала американка китайського походження Марія Хо. Дівчина зайняла 20 місце, заробивши 97 тисяч доларів. Після важкого змагання, яке тривало кілька днів, Марія не відмовила собі у релаксі.

Читайте також: Апетитні фото чарівною красуні Марії Хо

На своїй сторінці в Instagram красуня привітала підписників з Днем незалежності США та показала, як відзначає свято в басейні на надувному єдинорозі. Виглядає дуже по-літньому!

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Покер
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
покердлячайників
Більше знань
Покер - це твій спорт
WSOP
Більше новин
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру:
1
Брін Кенні Брін Кенні
$56.4 млн
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
$53.2 млн
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
$42.1 млн
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
$37.7 млн
5
Ден Сміт Ден Сміт
$37 млн
Дивитись весь рейтинг
Тенісист
PokerMatch

Патрік
Антоніус

Персона
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти