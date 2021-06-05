Мария Хо штурмует вершины покера – фото обаятельной красотки

Американка китайского происхождения входит в когорту лучших женских игроков в покер и очаровывает подписчиков в Instagram

Обворожительная Мария Хо зарекомендовала себя одной из лучших покеристок мира / Фото: Instagram Марии Хо

Недавно мы рассказывали об очаровательной Лив Боэри, которая является одной из лучших покеристок мира. Сегодня предлагаем вам поближе познакомиться с еще одной представительницей прекрасного пола из карточного мира – Марией Хо.

Родилась: 6 марта 1983 года

Гражданство: США

Общий доход: 3,9 миллион долларов

Достижения: 1 победа в World Poker Tour (WPT) на турнире Los Angeles Poker Classic

Мария родилась в семье уроженцев Тайваня, которые эмигрировали в США. Девушка начала играть в покер еще в колледже и постепенно переходила к играм на высоких лимитах. Пока не собрала достаточный банкролл для начала профессиональной карьеры.

Блистательным ее путьне назовешь, однако Хо несколько раз доказывала статус одной из лучших покеристок мира. В 2007 году на WSOP Main Event Мария заняла 38 место с призовыми в 237,8 тысячи долларов. Это был лучший результат среди женщин на том турнире.

Прорывом для Хо стал 2011 год. В январе девушка стала вице-чемпионкой Aussie Millions Poker Championship, а спустя полгода покеристка дошла до хедз-ап на WSOP в Лас-Вегасе. Все же Мария остановилась в шаге от браслета, подняв на том турнире 540 тысяч американских денег.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:Мария Хо встречается с другой звездой покера – немецким игроком Райнером Кемпе, чья общая сумма призовых за карьеру превышает 21 миллион.

Второе место на WSOP в 2011 году и было ее самыми крупными призовыми в карьере. Помимо покера девушка поработала телеведущей в реалити-шоу "Удивительная гонка" и "Американский идол", а также стала одним из авторов книги "Успешные женщины в покере". Кроме того, Мария активно ведет свою страничку в Instagram, радуя подписчиков своими классными фотографиями.